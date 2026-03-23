Publicat 23/03/2026 13:54

Illa anuncia que el Govern aprovarà aquest dimarts un primer paquet de 400 milions davant de la guerra

El president de la Generalitat, Salvador Illa, clausura el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona
EUROPA PRESS

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aprovarà al Consell Executiu d'aquest dimarts un primer paquet de mesures de resposta a les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà per valor de 400 milions d'euros, amb l'objectiu de protegir el poder adquisitiu de famílies i treballadors i el teixit productiu català.

Al 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha detallat que consistirà en ajuts directes, exempcions fiscals i finançament a famílies per fer front a despeses alimentàries i subministraments energètics i per a les empreses de sectors afectats com el transport, l'agricultura i la pesca.

Serà un primer paquet de mesures que serà ampliat segons l'evolució de l'impacte del conflicte, ha dit el president, que ha afirmat que l'impulsen perquè la ciutadania i els sectors productius no paguin l'"extraordinari i injust error" que representa aquesta guerra.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)

