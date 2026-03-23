Illa anuncia que el Govern aprovarà aquest dimarts un primer paquet de 400 milions davant de la guerra

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aprovarà al Consell Executiu d'aquest dimarts un primer paquet de mesures de resposta a les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà per valor de 400 milions d'euros, amb l'objectiu de protegir el poder adquisitiu de famílies i treballadors i el teixit productiu català.
Al 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha detallat que consistirà en ajuts directes, exempcions fiscals i finançament a famílies per fer front a despeses alimentàries i subministraments energètics i per a les empreses de sectors afectats com el transport, l'agricultura i la pesca.
Serà un primer paquet de mesures que serà ampliat segons l'evolució de l'impacte del conflicte, ha dit el president, que ha afirmat que l'impulsen perquè la ciutadania i els sectors productius no paguin l'"extraordinari i injust error" que representa aquesta guerra.
