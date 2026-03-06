Illa anuncia que la Generalitat compra la meitat de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona

Celebra que es revitalitzi l'edifici: "Peça històrica i alhora de futur"
El president del Govern, Salvador Illa, ha anunciat que la Generalitat ha comprat la meitat de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona, situat a la plaça Catalunya.
Ho ha dit aquest divendres en l'acte de presentació del projecte Delta, en el qual també han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, i hi han estat presents el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i les conselleres Alícia Romero, Núria Montserrat i Mònica Martínez.
L'acte també ha servit per a la signatura del protocol per crear el nou Departament d'Experimentació i Laboratori de Tecnologies Aplicades (Delta) i un altre per a l'impuls de l'educació financera a Catalunya.
En concret, la Generalitat ha adquirit 7 plantes de l'edifici, que sumen més de 13.000 metres quadrats de superfície, que es dedicaran a oficines per a treballadors de l'executiu català.
Illa ha celebrat la revitalització de l'edifici, que ha dit que és una "peça històrica i alhora de futur" i que permetrà impulsar el centre de Barcelona.
Collboni ha assenyalat que l'immoble ha estat percebut per la ciutadania com "una gran caixa forta" i que aquest acord el permet obrir a la ciutadania.
Ho ha emmarcat en el procés de transformació de Ciutat Vella que ha iniciat l'Ajuntament, que ha dit que consisteix a generar espais d'oportunitats en edificis històrics que estaven tancats o amb poca activitat.
Escrivá ha explicat que la venda permetrà "donar vida a una part de l'edifici que feia anys que estava sense ús", a més de continuar adaptant i modernitzant les instal·lacions.
PROJECTE DELTA
Sobre el nou projecte Delta, Illa ha dit que permet "guanyar en innovació" i l'ha lligat a la voluntat de Catalunya i Barcelona d'impulsar la tecnologia i la innovació.
Ha celebrat que aquest projecte "repercutirà en el benefici del sector financer i de les empreses" a Catalunya.
Collboni ha destacat que és un gran projecte d'innovació vinculat a la innovació financera, i l'ha connectat amb la "vocació de Barcelona" de posar la tecnologia al servei de les persones.
Escrivá, per la seva banda, ha assenyalat que el projecte permetrà experimentar en tecnologies avançades per conèixer-ne les "capacitats i els límits" i integrar-les en el treball diari" de l'entitat.
"La innovació no és un fi en si mateix, és un model per ser més eficaços, transparents i accessibles", ha afegit el governador.
EDUCACIÓ FINANCERA
Sobre l'acord per impulsar l'educació financera, Illa ha assenyalat que cada dia els ciutadans signen hipoteques i préstecs, i paguen impostos, i que han de saber com funcionen: "Una ciutadania ben formada és una ciutadania més lliure".
Escrivá ha dit que la iniciativa respon al "propòsit essencial" que la ciutadania tingui els coneixements per entendre l'economia del dia a dia i prendre decisions amb més claredat, seguretat i autonomia.
Ha explicat que l'acord és l'inici d'una futura col·laboració entre la Generalitat i el Banc d'Espanya per crear un espai estable de col·laboració amb el sistema educatiu català.