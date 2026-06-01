Illa anuncia fins a 3.300 milions públic-privats per "accelerar" infraestructures

Vol invertir en projectes com estacions de l'L9 del Metro i el programa 2+1 en carreteres
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla per mobilitzar fins a 3.300 milions d'euros mitjançant la col·laboració públic-privada per "accelerar" infraestructures estratègiques de Catalunya, amb l'objectiu que projectes que trigarien a enllestir-se entre 20 i 25 anys s'acabin en uns 6 anys.
Ho ha dit aquest dilluns en la 41a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, i ha detallat que d'aquesta inversió de 3.300 milions, 1.800 milions es posaran a concurs "immediatament" i els altres 1.500 milions en el futur.
En el primer paquet, es posaran a concurs inversions per un valor de 1.800 milions per a projectes com les estacions del tram central de l'L9 del Metro de Barcelona, el desplegament d'eixos 2+1 a les carreteres de Catalunya o el desdoblament parcial del tram entre Berga i Bagà (Barcelona).
"El model de col·laboració públic-privada és un model que ha donat bons resultats a Catalunya", ha defensat el president, que ha assenyalat que és una aposta que a Catalunya estava paralitzada des del 2010 per diferents raons, però creu que ara és un bon moment per reactivar-la.
Tot i que ha afirmat que el primer paquet es posarà a concurs "de manera immediata", no ha concretat dates (ni d'aquest, ni del paquet a futur) ni ha especificat si la forma que adoptarà aquesta col·laboració públic-privada serà la de les concessions o una altra de col·laboració.
"Acudir a l'estalvi privat per poder fer inversions que necessitem ara, que serviran per generar prosperitat ara, que connectaran millor el país i que podrem anar retornant al capital privat que hi hagi invertit en el curs del temps", ha expressat.
1.800 MILIONS "DE MANERA IMMEDIATA"
El primer paquet es preveu que es posi a concurs amb una inversió de 500 milions d'euros per a les estacions del tram central de la línia L9 del Metro de Barcelona; el desplegament dels eixos 2+1 comptarà amb 720 milions i cobrirà 366 quilòmetres d'infraestructura, i el desdoblament del tram Berga-Bagà amb 470 milions.
El segon paquet, amb 1.500 milions, servirà per "accelerar" el desdoblament de la C-55, la segona fase del tren-tram entre Tarragona i Reus, diversos intercanviadors de bus i la terminal ferroviària de Lleida-Quatre Pilans.
CONSORCI D'INVERSIONS I FINANÇAMENT
També sobre inversions, s'ha referit a l'aposta pel Consorci d'Inversions que han pactat el Govern central, el Govern i ERC, que creu que donarà "molta més veu" a Catalunya en aquest àmbit, la qual cosa creu que és clau per a la generació de prosperitat, que passa per una alta inversió en infraestructures.
Un altre element clau, ha subratllat, és l'aprovació del model de finançament, que s'ha mostrat convençut que tirarà endavant al Congrés: "S'ha d'aprovar. I si no, qui no l'aprovi, hem de fer que reti comptes davant els ciutadans".
Ha sostingut que compten amb una finestra d'oportunitat per fer-ho ara perquè l'economia funciona i el Govern d'Espanya "està disposat a posar 20.000 milions d'euros amb els quals compta les comunitats autònomes".
L'ESTABILITAT DELS PRESSUPOSTOS
Preguntat per si preveu més estabilitat en la legislatura catalana després d'haver pactat els pressupostos amb ERC i els Comuns, ha respost: "Governar amb comoditat avui és una mena d'oxímoron. No crec que hi hagi governs que puguin desenvolupar la seva tasca amb comoditat", tot i que s'ha mostrat satisfet amb l'acord.
Ha defensat que els comptes sí que aporten "un horitzó d'estabilitat al país", que permet a la Generalitat disposar de més recursos, i ha confiat que el desplegaran tan ràpid com sigui possible.