Illa estendrà l'equiparació salarial del sector social als serveis externalitzats

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès aquest dimecres a fer extensiu l'acord per a l'equiparació salarial del tercer sector social que es va aconseguir al maig a les entitats dels serveis externalitzats.
Ho ha anunciat en la seva intervenció durant la cimera del IV Pla de suport del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, el d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i la d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Illa ha sostingut que l'acord del mes de maig va ser un pas molt important per dignificar 120.000 treballadors del sector social a Catalunya, però que volen anar més enllà: "Els puc anunciar el compromís del Govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats per equiparar-los amb els seus equivalents dels serveis de gestió pública".
L'extensió d'aquesta equiparació de sous es planteja, segons ha explicat el president, per a altres departaments implicats en la prestació de serveis socials, com pot ser el cas del d'Igualtat i Feminisme.
LLEI DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Illa ha reivindicat les mesures del Govern per enfortir el sector social, i ha incidit en la llei del tercer sector social, que implica la creació del Consell de Diàleg Civil de Catalunya que, de fet, substituirà la cimera que aquest dimecres ha encapçalat Illa com un espai d'interlocució entre l'executiu i el sector.
També que és la manera de donar el "reconeixement institucional que fa temps que mereix" el sector, un reconeixement que el Govern reforçarà aprovant, dimarts vinent, que el 28 de maig quedi establert com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya.
4.248 MILIONS
Ha destacat a més que l'aprovació dels pressupostos, els primers des del 2026, permetrà "afrontar amb garanties els reptes socials dels pròxims anys" en un sentit, ha dit, diferent al que es va fer en el passat, marcat per les retallades en polítiques socials.
"El fons mínim històric del 2013 va ser de 2.072 milions d'euros. La recuperació després va ser lenta, massa lenta. És ara amb els nous pressupostos on fem un veritable augment: 4.248 milions d'euros en recursos, un 28% més que el 2023 i el doble que el 2013", ha expressat.
Segons el president, estan impulsant des de la Generalitat un "sistema de protecció social" per als pròxims 10 anys, de tal manera que es pugui construir un sistema social igual que existeix un sistema educatiu o de salut.
"Un sistema prou sòlid per arribar a tothom, també a unes classes mitjanes i treballadores que avui pateixen noves tensions. Això implica un canvi de mentalitat. Hem de fer que el sistema social arribi a les persones, no que les persones acudeixin al sistema", ha valorat.
"ONADA REACCIONÀRIA"
Illa ha sostingut que queden reptes importants per davant, com l'envelliment poblacional, la pobresa infantil o l'elevat cost de la vida, però que per afrontar-los la recepta adequada és reforçar l'estat del benestar davant l'"onada reaccionària" que viu el món.
Per això, ha cridat a governar amb "humanisme social", a preservar la convivència i a defensar els valors socials per no deixar esquerdes per les quals puguin entrar els discursos d'odi.
MARTÍNEZ BRAVO
La consellera Martínez Bravo, per la seva banda, ha dit que, més enllà del desplegament de la llei del tercer sector, una altra fita pel Govern és la llei d'instruments de provisió del sistema públic de serveis socials, que servirà per fer un "pas definitiu per passar de la subvenció a la concertació" i així dotar d'estabilitat i qualitat al sector.
Un altre dels següents objectius és la millora dels terminis en els pagaments en les subvencions i cartera de serveis, i ha explicat que treballen perquè al setembre surti la convocatòria per a l'any 2027, i en el futur anar cap a un model de cartera de serveis.
"En el llarg termini, l'objectiu és transitar cap a un sistema de finançament estable, plurianual, via cartera de serveis, concerts i altres instruments per als serveis que actualment es financen a través de la convocatòria de subvencions, reduint així la incertesa del sector i la pressió financera de les entitats", ha afirmat.