Illa anuncia el desplegament del Pla de Pobles a partir d'aquest juliol amb 400 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte que el Govern activarà aquest juliol el desplegament del Pla de Pobles 2026-30, fruit de l'acord pressupostari del PSC i ERC, amb una inversió de 400 milions per als propers 4 anys per transformar, revitalitzar i donar resposta a reptes del món local.
El pla, que ha presentat Illa en el marc de la II Trobada de Municipis Rurals de Catalunya a Vergós (Lleida), es dirigeix a 807 ens locals: 725 municipis de menys de 5.000 habitants (590 rurals), 65 Entitats Municipalistes Descentralitzades (EMD) i 17 capitals de comarca de menys de 15.000 habitants, que sumen una població de més de 940.000 persones.
El president ha considerat que serà una "eina transformadora" per millorar equipaments, reforçar l'atenció als ciutadans i impulsar l'habitatge.
CALENDARI
El calendari de desplegament del pla, que recau sobre la secretària de Governs Locals i Relacions amb Aran que lidera Xavier Amor, preveu que aquest juliol es publiquin les bases reguladores, amb l'objectiu que hi hagi una convocatòria formal a l'octubre i la resolució definitiva dels projectes seleccionats sigui a l'abril de 2027.
Illa ha reparat que la resolució definitiva es preveu per a poc abans de les eleccions municipals, al maig de 2027, però que no han de ser un obstacle: "No es per al món. Teniu l'oportunitat de dibuixar els vostres projectes de futur en aquest Pla de Pobles".
Ha explicat que és una proposta compatible amb el Pla de Barris que des de l'inici de la legislatura ha impulsat el Govern i que, de fet, ho complementa, però que està "pensat específicament" per als municipis més petits.
INVERSIONS
Les principals línies d'ajuda previstes es concentren en 4 àmbits: rehabilitació de nuclis urbans, patrimoni històric, habitatge i regeneració residencial, i impuls de Polígons d'Activitat Econòmica que permetin millorar la competitivitat d'aquests municipis, incentivar l'activitat empresarial i generar noves ocupacions.
En la rehabilitació de nuclis urbans es podran fer actuacions en carrers, places, mobilitat segura i il·luminació eficient amb criteri patrimonial, i en l'àmbit del patrimoni històric es podran rehabilitar edificis patrimonials d'ús públic, recuperar elements patrimonials (fonts, murs, camins històrics), posar en valor el paisatge urbà i potenciar el turisme rural.
En el capítol d'habitatge i regeneració residencial, hi haurà marge per rehabilitar habitatges en nuclis antics, millorar l'eficiència energètica i l'accessibilitat i per a l'adquisició i rehabilitació d'habitatges per destinar-les a lloguer assequible.
PARTIDA ESPECÍFICA
El Pla de Pobles es vehicularà a través d'una partida específica amb una dotació anual de 100 milions d'euros i es concedirà en règim de concurrència competitiva simplificada, i també es tindran en compte altres característiques com la dimensió del municipi, l'impacte territorial i social del projecte, la qualitat tècnica i la viabilitat de l'actuació.
Els municipis de menys de 500 habitants, amb una partida total de 21 milions, podran rebre una ajuda màxima per pla de 500.000 euros, amb una subvenció que cobrirà el 100%, i els municipis entre 500 i 2.000 habitants, amb una partida de 25 milions, podran rebre una ajuda màxima per pla d'un milió, que també se subvencionarà íntegrament.
En relació als municipis entre 2.000 i 5.000 habitants, amb 30 milions, podran rebre una ajuda màxima per pla de 2 milions i la subvenció màxima serà del 98%, i les 17 capitals de comarca amb menys de 15.000 habitatges podran rebre una ajuda màxima per pla de 6 milions, també amb una subvenció màxima del 98%.
Tots els ajuntaments i EMD que concorrin hauran de presentar plans d'actuació que incloguin, com a mínim, una de les quatre línies d'ajudes i podran destinar fins al 20% del pressupost a suport tècnic per desenvolupar tot el projecte, que hauran d'executar-se en un termini màxim de tres anys i un de pròrroga.