Illa anuncia la creació del Pla Cura com a "canvi de model" del sistema de dependència

Alberto Paredes - Europa Press
Subratlla que es passa d'un procés administratiu a situar a "la persona en el centre"
SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern posarà en marxa el Pla Cura que, afirma, suposarà un "canvi de model" del sistema de prestacions de dependència amb una inversió de 25 milions i la incorporació de 200 nous professionals.
Així ho ha explicat aquest diumenge durant la seva declaració institucional amb motiu de la IV Jornada de Treball del Govern fora de la Generalitat, celebrada aquest cap de setmana al Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
El president ha detallat que aquesta mesura, que s'aprovarà en el Consell Executiu d'aquest dimarts, pretén agilitzar el procés de concessió d'ajudes a la dependència mitjançant un model integrat d'atenció a la dependència que s'organitzarà sota el paraigua de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, un model d'atenció "més proper".
Illa ha remarcat que aquest pla és producte dels canvis demogràfics i l'envelliment de la població, canvis als quals, diu, el sistema de dependència ha d'adaptar-se: "Ens hem trobat amb un sistema desfasat que cal adaptar i transformar justament per donar resposta a aquesta societat que ha canviat".
PLA DE MESURES
El pla, desenvolupat entre els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió, inclou una sèrie de mesures a curt termini, amb una implementació prevista al llarg de 2026 i 2027, i unes altres a curt-llarg termini, a partir de 2027 i 2028.
Actualment, a Catalunya, 128.000 persones estan esperant per completar el procés de la dependència, amb 397 dies de mèdia entre la sol·licitud i la resolució del pla individual d'atenció (PIA), una xifra que el Govern espera reduir a 60 dies amb les noves mesures.
D'entre aquestes persones, la Conselleria de Salut té identificades unes prop de 18.000 amb "alta probabilitat" de grau III, que podran confirmar-se de forma semiautomàtica amb una trucada o videotrucada, i que podran rebre una prestació sustitutoria fins que comenci a rebre l'ajuda sol·licitada, una cosa que, ha emfatitzat Illa, és de sentit comú.
Aquesta resposta prioritària tindrà particularment en compte les situacions complexes amb patologies de salut mental i els casos que afectin a nens menors de 6 anys.
"LA PERSONA EN EL CENTRE"
Illa ha subratllat que aquest és un model que situa "la persona en el centre", passant de concebre la dependència com un procés administratiu a un procés en el qual la persona és el centre objectiu de la decisió.
El president ha destacat la voluntat de l'executiu de situar a Catalunya en la "avantguarda de les polítiques socials i la modernització del sistema de dependència" i ha assegurat que, referent a això, ningú està fent polítiques més ambicioses que Catalunya.
INVERSIÓ
El Govern destinarà 25 milions d'euros al pla, que serviran per incorporar 200 nous professionals i processar 25.000 sol·licituds anuals addicionals, així com per desplegar el vSocial, l'eina tecnològica única que s'usarà per a tot el procés.
Així mateix, implementarà el PIA exprés, que resol la sol·licitud de grau i PIA en un sol acte administratiu, pensat per qui opti a la prestació de cuidador familiar o a una prestació econòmica vinculada a un servei.
Illa ha afirmat que aquesta prestació podrà beneficiar al voltant de 65.000 persones amb aquesta via ràpida "aproximadament la meitat de les sol·licituds que es reben aquest àmbit".
MESURES A llarg termini
El Pla Cura contempla passar de 25 serveis de valoració a la dependència (SEVAD) a 375 equips d'atenció primària (EAP) i 107 serveis socials bàsics, a través dels quals la ciutadania podrà iniciar el seu procés de reconeixement directament en els centres d'atenció primària (CAP) o mitjançant el seu treballador social de referència.
Els professionals del CAP o de serveis socials acompanyaran a la persona i a la família per fer els tràmits de sol·licitud, amb la possibilitat de fer atenció domiciliària i, si és necessari, podran també fer la valoració de cara al PIA.
CALENDARI
El desplegament d'aquestes mesures parteix d'una prova pilot, actualment en marxa, en el centre de salut integral de referència (CSIR) de Vic (Barcelona), que a partir de setembre s'estendrà als altres CSIR i a una de les noves Àrees Integrades de Salut de referència, encara per determinar.
A partir de març de 2027, i fins a desembre d'aquest any, es generalitzarà al conjunt de regions sanitàries de Catalunya.
La Generalitat treballa totes aquestes mesures com a "primer gran desplegament operatiu" de la nova Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (Agaiss-Cat).