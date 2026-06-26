Illa anuncia la creació d'un grup de seguiment dels terratrèmols a Veneçuela

Insta les entitats veneçolanes a "col·laborar estretament", després de reunir-s'hi a la Generalitat
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres la creació d'un grup de seguiment dels terratrèmols de Veneçuela, que es farà en col·laboració amb la comunitat veneçolana a Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
En un missatge a X recollit per Europa Press, el president català ha explicat que ha traslladat personalment aquesta decisió als representants de les entitats veneçolanes a Barcelona, amb els qui s'ha reunit aquest divendres a la tarda, juntament amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
Ha detallat que aquest grup de seguiment ha de servir per "impulsar un programa d'ajuts i adaptar les prioritats a mesura que evolucioni la situació", i ha traslladat el condol i la solidaritat al poble veneçolà.
A més a més, en un comunicat, la Conselleria d'UE i Acció Exterior ha explicat que la trobada ha servit per explicar les mesures de suport que el Govern està engegant, com l'enviament de bombers i forenses a la zona de la catàstrofe.
"COL·LABORAR ESTRETAMENT"
Illa i Duch han instat les entitats a "col·laborar estretament" sota el paraigua de la Generalitat i el suport d'entitats com l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i entitats de cooperació presents al terreny.
Illa ha valorat "molt positivament" la mobilització solidària de la societat catalana i de les comunitats catalanes a Veneçuela, i ha expressat la voluntat que el programa d'ajuts tingui una mirada extensa, se centri en la reconstrucció i pugui créixer en el temps.
NOVA REUNIÓ
Està previst que es convoqui una nova reunió amb aquestes entitats a principis de la setmana vinent per "escoltar les seves necessitats i fer un seguiment proper de les tasques de rescat i de l'ajuda que requereix més immediatesa".
En concret, a la reunió hi han assistit representants de l'Associació Casa Veneçuela (ASOCAVEN), l'Asociación de Pensionados i Jubilados de Venezuela en Cataluña (PEJUCAT), Gente Plus, Hacha y Machete i SOS Venezuela BCN.
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha creat aquest divendres una pàgina específica amb indicacions i recomanacions de com vehicular l'ajuda a Veneçuela.