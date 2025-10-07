Illa anuncia la construcció de 8 residències públiques en aquest mandat

Es crearan 700 places per cursar Medicina a Catalunya fins al 2031
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la construcció de 8 residències públiques a diferents municipis de Catalunya en aquest mandat "després de mes d'una dècada sense crear nous equipaments residencials amb fons propis".
Durant el seu discurs en el debat de política general (DPG) del Parlament, ha concretat que en construiran dues a Barcelona, una a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Boi de Llobregat, Manresa i Viladecans (Barcelona), una altra a Reus (Tarragona) i també a la Seu d'Urgell (Lleida)
També ha assegurat que el Govern es compromet a crear 6.000 places concertades per a gent gran i persones amb discapacitat, després de detallar que un terç ja estan concertades en aquest primer any de mandat.
A més a més, en aquesta legislatura iniciaran la remodelació de diverses residències públiques de la Generalitat per millorar la qualitat del servei, i ampliaran de manera progressiva gairebé un 50% les places per cursar Medicina a Catalunya fins al 2031: de les 1.330 places actuals volen passar a 2.000.
DEPENDÈNCIA
Després d'elogiar el sistema de salut català, s'ha compromès a reformar-lo per avançar cap a una atenció social i sanitària integrada, i alguns dels compromisos que ha adquirit és reduir a la meitat el temps de resolució i de valoració dels casos de dependència.
Per això, ha explicat, engegaran un pla pilot per assolir aquests objectius amb l'ajuda d'equips multidisciplinaris, la modernització de processos i la simplificació de tràmits.