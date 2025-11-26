Illa anuncia la compra de més de 1.000 pisos a InmoCaixa, una "inversió" de 87,2 milions

Els habitatges s'incorporaran al parc públic de lloguer assequible permanent
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que el Govern ha acordat la compra de 1.064 pisos propietat d'InmoCaixa, una "inversió" de 87,2 milions d'euros per convertir aquests pisos en habitatge protegit permanent.
Ho ha anunciat durant la conferència 'Oportunitats per liderar' a Sabadell (Barcelona), durant la qual ha explicat que aquest miler d'habitatges es troben a més de 15 municipis catalans.
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) adquirirà els habitatges, la xifra total dels quals es tancarà "pròximament", que s'incorporaran al parc públic de lloguer assequible de manera permanent.
"Garantim així l'estabilitat residencial a les persones que viuen en aquests habitatges i que ara podran continuar pagant la mateixa renda", ha sostingut, i ha destacat que la Generalitat ja ha adquirit uns 2.000 habitatges.
Els habitatges anunciats aquest dimecres estan situats a Barcelona, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera i Sabadell (Barcelona), Olot (Girona), Lleida i Tarragona.
PRINCIPAL PREOCUPACIÓ
Illa ha subratllat que l'habitatge és la principal preocupació dels catalans, a més del principal factor de desigualtat, i per això ha apostat per "un veritable canvi de paradigma" per resoldre-ho.
Així, ha assegurat que a la comarca del Vallès Occidental hi ha solars per construir-hi 2.600 habitatges protegits rebuts pels ajuntaments de 18 municipis, com Sabadell (7), Terrassa (14) o Castellar del Vallès (8).
"De què serveix generar prosperitat si no garantim l'accés a l'habitatge com un dret en comptes de com un negoci especulatiu?", ha dit el president, que ha instat els empresaris i la societat civil vallesana a veure una oportunitat en els canvis i continuar generant prosperitat, en les seves paraules.