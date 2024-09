Illa anuncia que la comissió tècnica per a l'ampliació del Prat es reactivarà el 8 d'octubre

Espera que tingui un resultat a principis del 2025



El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que la comissió tècnica per a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat es reactivarà el 8 d'octubre i espera que tingui un resultat a principis del 2025.

"És una primera reunió, d'un conjunt de reunions, que tindrà un resultat que esperem que es produeixi a principis de l'any vinent, que ens donarà un diagnòstic tècnic i unes recomanacions sobre quina és la millor manera de millorar l'aeroport", ha explicat en una entrevista publicada aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya' i recollida per Europa Press.

Ha reiterat que es farà "d'acord amb els màxims estàndards mediambientals" perquè l'aeroport continuï estant entre els sis primers d'Europa en matèria de trànsit de passatgers i connectivitat, ha defensat.

Després de ser preguntat sobre si té previst reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la seva ronda de contactes amb expresidents, Illa ha explicat que s'està reunint amb els que no estan actius en política: "En el cas de Puigdemont, és un actor polític, està en actiu."

FINANÇAMENT

En matèria de finançament, ha avisat que la solidaritat "no és demanar que uns territoris financin les rebaixes fiscals dels altres" i ha al·ludit a la confrontació entre dos models: el del PP que, textualment, baixa impostos i desmunta polítiques públiques, i el dels socialistes, que al seu parer pretén generar prosperitat compartida.

"Catalunya ha estat i continuarà sent sempre solidària. Nosaltres hem defensat que hi hagi el mateix nivell de prestació de serveis públics, això sí, també la mateixa pressió fiscal al conjunt d'Espanya", ha afegit.

150.000 HABITATGES I SISENA HORA

Així mateix, ha assegurat que hi ha un dèficit d'habitatge a Catalunya d'uns 150.000 habitatges que cal construir davant, segons ell, una falta d'oferta: "Haurem de prendre mesures per agilitar la tramitació de llicències d'obres: es triga gairebé més temps en la tramitació dels permisos que en la construcció, dos anys i dos anys".

Després de ser preguntat per l'acord entre PSC i Comuns de recuperar la sisena hora a les escoles públiques, ha aclarit que "no s'ha frenat", però que hi ha d'haver un ampli consens.