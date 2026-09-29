Illa anuncia que Catalunya acollirà al novembre una Conferència de Regions per la Democràcia

"Volem construir aliances convençuts que els demòcrates som majoria"
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que Catalunya impulsarà i acollirà el pròxim mes de novembre una Conferència de Regions per la Democràcia per reunir governs i territoris del món "compromesos amb la democràcia, l'estat de dret i els valors europeus".
Ho ha dit durant la seva intervenció en la primera jornada del debat de política general (DPG) en el ple del Parlament aquest dimarts, en què ha defensat la voluntat del Govern de construir una "gran aliança democràtica" davant els reptes climàtics, demogràfics i tecnològics.
"Volem construir aliances convençuts que els demòcrates som majoria", i ha apostat perquè Catalunya tingui més presència, més veu i més capacitat d'influència també en el marc financer plurianual de la Unió Europea de cara al període 2028-34.
Ha assenyalat àmbits com la competitivitat i la política industrial, les polítiques digitals i la intel·ligència artificial, la descarbonització, l'autonomia estratègica, l'accés a l'habitatge i la defensa de pescadors i pagesos.
"Per això Catalunya hi ha de ser, amb veu pròpia i llengua pròpia. No tinc cap dubte que el català serà llengua oficial de la UE. Ningú no va dir que fos fàcil, però tampoc ningú havia fet tant com ara per aconseguir-ho, amb perseverança, diplomàcia i unitat dels governs espanyol i català"
PROGRÉS I AVENÇOS
Illa ha començat la intervenció recordant la lluita antifranquista i la posterior lluita per consolidar cada avenç democràtic davant la resistència de l'antic règim i ha advertit: "Seria un error pensar que tot aquest progrés i aquests avenços han estat fruit de la inèrcia històrica".
"Preguntem als nostres avis i a les nostres àvies quants anys costa guanyar-los i en quant poc temps els podem perdre", ha sostingut.
Per això, ha lamentat que "s'està intentant consolidar una idea perniciosa, que la democràcia no és capaç d'oferir resposta a les necessitats dels seus ciutadans", i ha subratllat que és fals perquè la democràcia és la garantia per impulsar polítiques a favor del bé comú i desplegar un estat del benestar.
"És la democràcia la que ens permet a cadascú de nosaltres viure, estimar i pensar en llibertat. Allà on hi ha autoritarisme es qüestionen drets, principis i valors que ens ha costat molt guanyar", ha resolt.