Illa anuncia que Catalunya acollirà el 2026 Chipnation, referent del sector dels semiconductors

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que Catalunya acollirà el 2026 el Chipnation, el principal congrés de la indústria dels semiconductors d'Espanya, i ha assegurat que el territori està preparat per assumir el "salt d'escala" que Europa necessita en aquest àmbit.
Ho ha dit en l'acte de traspàs de la presidència de l'Aliança de Regions Europees de Semiconductors (ESRA) entre el Piemont i Catalunya, al qual han assistit el secretari d'estat d'Indústria, Jordi García; el president sortint, Andrea Tronzano, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
"L'autonomia estratègica no es refereix únicament a la seguretat i la defensa, sinó que és un procés a llarg termini en el qual Europa ha d'assumir les seves responsabilitats i defensar els seus interessos en un món cada vegada més hostil", ha destacat Illa.
A Catalunya, l'ecosistema de semiconductors integra 260 agents, entre empreses, centres de recerca, universitats i centres tecnològics, i genera un volum total de negoci de 302 milions d'euros al territori.
Un dels objectius de Catalunya durant la presidència de l'ESRA serà contribuir a la definició de la nova llei europea de xips que vol dotar el continent de més sobirania tecnològica i capacitat productiva i assolir l'objectiu de fabricació del 20% de la producció mundial de xips.