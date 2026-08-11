Illa anuncia que Bombers de la Generalitat col·laboraran des d'aquest dimarts en l'incendi d'Osca

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts els Bombers de la Generalitat enviaran suport a l'Aragó per col·laborar en les tasques d'extinció de l'incendi d'Osca.
"Davant dels incendis, la cooperació entre territoris és essencial. Catalunya manté ferm el seu compromís d'ajudar allà on pugui", ha sostingut en una publicació en 'X' recollida per Europa Press.
Illa també ha agraït a "tots els professionals que treballen sense descans per protegir la ciutadania i el territori".