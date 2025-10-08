Illa anuncia un acord per gestionar 13.000 habitatges i 300 solars de la Sareb en els pròxims 4 anys

Reitera que complirà amb el finançament i diu que el compliment dels acords d'investidura és "notable"
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que el Govern ha arribat a un acord amb el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana per gestionar en els pròxims 4 anys 13.000 habitatges i 300 solars de l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (Sepes), l'antiga Sareb.
Ho ha anunciat en la seva rèplica al president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, durant el debat de política general (DPG), i ha concretat que l'acord el van tancar dimarts, i que signaran un protocol per formalitzar-lo "la setmana vinent o la següent".
Aquesta era una de les peticions dels republicans tant al Govern com al Govern central, i Illa ha afirmat que mitjançant aquest acord la Generalitat gestionarà "tot el patrimoni que té a Catalunya" del Sepes, durant un període de 4 anys, prorrogables 4 anys més, ha detallat.
També ha reconegut el mèrit d'ERC a l'hora d'assolir aquest acord, i ha defensat que aquest compromís serà un altre "instrument al servei de les polítiques d'habitatge" de la Generalitat.
FINANÇAMENT I PRESSUPOSTOS
Sobre el finançament singular, ha reiterat que complirà els acords amb ERC en aquesta matèria: "Sé que per a vostès és un acord troncal, també ho és per a mi i per al meu govern", ha dit, i ha assegurat que el Govern està compromès i treballant en això, i que li consta que també ho està el Govern central.
Ha dit que "no hagués fet un acord així" si no fos perquè es van haver d'entendre amb els republicans, que ha afirmat que no li han exigit que sigui un model amb privilegis, sinó un finançament just per a Catalunya, i ha dit ser conscient que el finançament i negociar uns nous pressupostos és una cosa que per a ERC va relacionat.
Finalment, ha afirmat que "a Catalunya hi ha un conflicte polític, per descomptat que sí", però que s'ha de resoldre políticament, com diu que el PSC ha demostrat, alhora que ha considerat que el seu grau de compliment dels acords d'investidura amb els republicans és notable.