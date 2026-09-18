Illa anuncia 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia

Lorena Sopêna - Europa Press
Bolaños reivindica que els ajuts construeixen una judicatura "més diversa"
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria de Justícia i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), convocarà 50 beques per a aspirants a les oposicions de jutges, fiscals i lletrats de l'administració de justícia.
Així ho ha anunciat aquest divendres en un acte al Palau de la Generalitat el president del Govern, Salvador Illa, després de reunir-se amb el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
El president ha assegurat que aquest programa, després de l'"èxit rotund de l'edició anterior", va més enllà de destinar recursos, sinó que és una manera d'entendre i construir Catalunya i un acte de confiança en els joves catalans que la volen servir en l'àmbit de la justícia.
"Els que avui reben una beca seran demà els que vetllaran perquè els drets de tots nosaltres es respectin als tribunals", i ha afegit que permet que l'origen social no determini la destinació professional, i que siguin el mèrit i l'esforç el que ho determini.
ESTUDIANTS "BRILLANTS"
Per la seva banda, Bolaños ha reivindicat les beques Seré, ajuts que ofereix el Ministeri per cobrir les despeses dels opositors a la carrera judicial i fiscal, a més del cos de lletrats de l'administració de justícia i el cos d'advocats de l'Estat.
El ministre ha assenyalat que l'objectiu és que qualsevol persona, amb independència de la renda de la seva família, pugui opositar amb garanties per aconseguir una plaça de jutge, fiscal o advocat de l'Estat perquè aquests cossos s'integrin "d'una manera més diversa" i responguin a la pluralitat de la societat a la qual serviran.
Els ajuts permeten garantir que "els estudiants més brillants, amb independència de la renda de les seves famílies", puguin opositar, ja que amb rendes mitjanes o baixes és impensable abordar una oposició que dura de mitjana quatre o cinc anys.
En aquest sentit, ha recordat que el 2022, abans que ell ocupés el càrrec de ministre de Justícia, el pressupost d'aquest programa era d'1,6 milions d'euros i es donaven un total de 245 beques a raó de 6.611 euros a l'any.
Bolaños ha reivindicat que el seu executiu ha augmentat aquest pressupost en un 1.025%: "L'hem multiplicat per més de 10", amb un pressupost en l'actualitat de 18 milions d'euros i 1.425 beques amb una aportació econòmica de 12.600 euros anuals als beneficiaris.
L'impacte a Catalunya, que té una mitjana d'opositors inferior a altres comunitats, ha estat "molt rellevant", ja que en el període 2022-2025 es van concedir 194 beques a opositors catalans, mentre que en la convocatòria del 2026 la xifra seran entre 90 i 100.
ESCOLA JUDICIAL
Catalunya acollirà a les instal·lacions provisionals de l'Escola Judicial la macroconvocatòria de 500 jutges anunciada pel Ministeri d'Interior per al desplegament de la llei d'eficiència judicial amb l'objectiu de reforçar els tribunals d'instància de tot el país i altres òrgans judicials.
Serà a les instal·lacions provisionals de la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet (Barcelona), que ja estan preparades per acollir aquesta macroconvocatòria, mentre avancen les obres de millora de la seu de Vallvidrera.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha expressat que el Govern s'ha responsabilitzat d'aquestes millores: "Ho hem fet amb molt de gust perquè tenim un interès, una voluntat clara, com també la té el Govern central, de mantenir aquesta seu a Catalunya".
En la mateixa línia, Illa ha defensat que "no només és un detall administratiu, és un fet rellevant per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya".
Permet, segons ell, que els futurs jutges de tot Espanya es formin coneixent la realitat catalana: "La nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua".