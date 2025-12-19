Illa anuncia 412 milions d'inversió a 20 ciutats en la primera convocatòria del Pla de Barris

El Govern té previst impulsar una segona convocatòria el maig del 2026
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 412 milions d'euros a 20 municipis en la primera convocatòria d'ajuts del Pla de Barris i Viles 2025-2029, dels quals 232,71 milions els aportarà la Generalitat (un 56%) i la resta els ajuntaments.
Així ho ha detallat aquest divendres en un acte a Mataró (Barcelona), juntament amb la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, i l'alcalde de Mataró, David Bote.
El president català ha definit aquest pla com "un gran missatge d'esperança" i de confiança, i ha remarcat que la desigualtat no és inevitable, sinó que es pot combatre amb les polítiques correctes com aquest pla de barris.
Illa ha assegurat que aquesta iniciativa permetrà millorar la vida dels ciutadans i fer política útil, davant el soroll que considera que hi ha actualment en política: "I n'hi haurà més en els pròxims mesos", ha advertit.
El president ha reivindicat "l'esperit" de la llei de barris impulsada i aplicada pels expresidents Pasqual Maragall i José Montilla.
273.519 VEÏNS BENEFICIATS
Es tracta de projectes proposats pels ajuntaments que se centren en la transformació física dels barris --construcció d'escoles, parcs o centres sanitaris--, l'impuls de la transició ecològica i l'acció sociocomunitària, i beneficiaran directament unes 273.519 persones que viuen als barris on es posaran en marxa aquests projectes.
Illa ha destacat que el Govern ha rebut 83 sol·licituds de municipis i n'ha seleccionat 20 de les 8 vegueries: Olot, Figueres, Girona (Girona), Santa Coloma de Gramenet, Vic, Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Joan Despí, Manresa, Mataró (Barcelona), Tortosa, Amposta, Calafell, Reus, Tarragona (Tarragona), la Seu d'Urgell, Solsona, Lleida, la Pobla de Segur i Torrelameu (Lleida).
Dels 20 projectes, 9 es faran a barris de teixits històrics i nuclis antics, 6 estan dins la tipologia de polígons dels anys 60 i 70, i els 5 restants són d'altres característiques, i el president ha animat els 63 ajuntaments que n'han quedat fora a presentar els seus projectes en pròximes convocatòries
Illa ha concretat que aquest pla comptarà amb cinc convocatòries més, fins al 2019, en les quals es destinarà un total de 1.600 milions d'euros --1.000 milions aportats per la Generalitat i 600 milions pels ajuntaments--.
Aquest divendres el Govern signarà les resolucions de concessió dels ajuts i els ajuntaments tindran 12 dies hàbils per acceptar-les i presentar al·legacions, i després hi haurà una resolució definitiva a mitjans de gener i es constituiran els comitès d'avaluació i seguiment de cadascun dels projectes, integrats per representants de la Generalitat, ajuntaments i moviments veïnals.
SEGONA CONVOCATÒRIA
El Govern té intenció de presentar la segona convocatòria del Pla de Barris el maig del 2026, perquè els ajuntaments puguin presentar els seus projectes fins a principis de setembre, i preveuen que per a la segona convocatòria hi hagi més sol·licituds.
A més a més, el Govern té previst arribar a acords amb les diputacions per crear espais tècnics de referència perquè els municipis puguin preparar els seus projectes, i aquest any les diputacions de Barcelona i Girona ja han publicat convocatòries perquè els municipis puguin contractar equips de redacció de projectes.
Els programes presentats pels municipis són a 5 anys i estan calendaritzats, i totes les actuacions estan cofinançades, per la qual cosa el Govern anirà transferint els diners als ajuntaments a mesura que es vagin complint les actuacions.
Fonts del Govern han indicat que el fet que no hi hagi pressupostos aprovats per al 2026 no impedirà que continuï la convocatòria, tot i que han reconegut que "seria més senzill" amb uns comptes aprovats.