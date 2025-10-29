Illa anuncia 113 milions per a la Mina a Sant Adrià (Barcelona) i l'enderrocament de l'edifici Venus el 2028

S'accelerarà el reallotjament dels veïns de l'edifici en pisos de segona mà
SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 113 milions d'euros a pisos i equipaments del barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), inclòs l'enderrocament de l'edifici Venus el 2028, en un projecte que també implica la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Sant Adrià i Barcelona.
Illa ha presentat aquest dimecres el Pla de futur i transformació del barri de la Mina (PTBM) 2025-30 amb la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo; l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres autoritats i membres d'entitats del barri.
Es construirà un edifici amb 66 pisos de protecció oficial, una residència de gent gran, una escola bressol i el Centre Internacional de Lluites Olímpiques, i s'accelerarà el reallotjament dels veïns de l'edifici Venus per demolir-lo, comprant habitatges de segona mà (53 dels 113 milions del pla es dedicaran a gestionar tot el que implica l'enderrocament).
Illa ha assegurat que el Govern no es vol limitar a "coses fàcils" com construir escoles bressol, sinó ocupar-se de qüestions com la demolició del Venus, i ha afegit que ningú no té dret a interferir en l'interès general d'un barri, i que sense administracions públiques no hi ha transformació.
"EL QUE DIEM AVUI ES FARÀ"
"Les coses no són senzilles. No pensin que sortirem d'aquí i ja estaran les grues treballant: tot té un procés. Però el que diem avui es farà", ha assegurat.
El pla també preveu la promoció de 240 pisos socials, un altre edifici amb 50 habitatges dotacionals, la remodelació del casal cívic i comunitari, la construcció d'una seu administrativa de la Generalitat on hi haurà la nova seu de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, i el reforç dels programes socials d'acció comunitària.
Les actuacions requeriran que les administracions implicades (Generalitat, Diputació de Barcelona i ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià) dupliquin la seva aportació al pressupost anual del Consorci del Barri de la Mina, sumant 6,52 milions d'euros addicionals per arribar als 13,34, i accelerar el calendari del reallotjament de les famílies del Venus.