Illa anuncia 100 milions per fer obres de millores a escoles públiques catalanes

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts que el Govern destinarà 100 milions d'euros de fons extraordinaris a 723 ajuntaments catalans per a obres de reforma, adequació i millora (RAM) de centres educatius que siguin titularitat de la Generalitat.
"Moltes escoles són a edificis que fa dues dècades que estan sense les inversions necessàries. A Catalunya, més d'un 25%, més d'una quarta part de les escoles es van construir abans del 1960. Per tant, són antigues, cal renovar-les", ha dit Illa en un missatge a Instagram recollit per Europa Press.
ENTRE 2026 I 2028
La mesura, que s'ha aprovat en el Consell Executiu d'aquest dimarts, destinarà els diners a un total de 723 ajuntaments catalans a través del Fons Actualitza Escoles, que s'executarà durant el període 2026-2028, segons fonts del Govern.
Fonts de la Conselleria d'Educació i FP calculen que hi ha 1.112 centres de primària i instituts-escola que potencialment poden rebre aquesta subvenció.
Els fons es repartiran en proporció a l'alumnat escolaritzat i l'antiguitat dels edificis i els municipis beneficiaris són aquells on hi ha centres titularitat de la Generalitat --amb l'excepció de Barcelona, pel seu règim especial de gestió a través del Consorci d'Educació--.
Les obres inclouen la substitució d'elements arquitectònics i instal·lacions per obsolescència, com cobertes, fusteries, calderes, banys, cuines i menjadors; la millora d'envolupants i tancaments; la instal·lació de sistemes de gestió i control i substitució de lluminàries i la retirada de fibrociment.
"Això és un pas endavant important, per fer millors escoles més segures, més còmodes i més adaptades als nens i les nenes", ha afirmat Illa.
DISTRIBUCIÓ "EFICIENT I EQUITATIVA"
El pressupost que es destina a actuacions RAM "pràcticament es quadruplica", ja que la partida actual és de 34 milions --que inclou tots els centres públics, no només escoles-- i passa a ser de 134 milions, perquè s'afegeix aquesta nova dotació de 100 milions per a escoles.
Els recursos es distribuiran de manera "eficient i equitativa" d'acord amb l'abast del servei, amb un import progressiu determinat en funció dels alumnes de 3 a 12 anys escolaritzats als centres públics de la Generalitat: dels 100 milions, 58,5 corresponen a aquesta dotació.
D'altra banda, es distribuiran a partir de l'antiguitat dels edificis, amb un mòdul fix per cada edifici construït o rehabilitat íntegrament abans del 2007 i que no sigui propietat d'Infraestructures.cat: els 41,5 milions restants corresponen a aquest criteri.
ELS AJUNTAMENTS DECIDIRAN
Sobre els 1.112 centres a tot Catalunya susceptibles de rebre aquesta subvenció per fer millores, la Conselleria explica que "no vol dir que tots necessitin rehabilitacions o reformes ja que és possible que els ajuntaments hagin fet inversions i els hagin adequat durant els últims anys".
A més a més, recorden que són els mateixos ajuntaments els que decidiran quins són els centres que necessiten aquestes inversions.
Entre els municipis amb més centres d'aquesta tipologia hi ha Terrassa (actuació potencial a 34 centres i més de 3 milions d'euros); l'Hospitalet de Llobregat (28 centres i més de 3 milions); Sabadell (27 centres i més de 3 milions; o Santa Coloma de Gramenet (23 centres i més de 2 milions).
També Lleida (actuació potencial a 19 centres i més de 2 milions); Badalona (19 centres i més de 2,5 milions); Girona (16 centres i més d'1,5 milions); Tarragona (16 centres i més d'1,5 milions); Cornellà de Llobregat (14 centres i més d'1,5 milions); Vilanova i la Geltrú (12 centres i més d'1 milió) i Mataró (12 centres i més d'1 milió).