Illa anima els joves ucraïnesos a mantenir "l'esperança" d'un país lliure i integrat a Europa

Rep 255 nens que han perdut familiars durant la guerra i passen uns dies a Catalunya
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha animat els ucraïnesos a mantenir "viva l'esperança" i el compromís per continuar lluitant perquè el país sigui lliure i es pugui integrar a Europa.
Així s'ha expressat aquest dimarts durant una trobada amb 255 joves ucraïnesos que són a Catalunya en el marc del programa Vacances per la Pau, en la qual també ha participat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; el tinent coronel del Servei Estatal de Guàrdia de Fronteres d'Ucraïna, Vadim Alekseyenko i el cònsol general interí d'Ucraïna a Barcelona, Oleg Grabovetskyy.
Illa ha donat la benvinguda a Catalunya als joves i ha lamentat la situació de guerra que viu el seu país arran del conflicte amb Rússia, una guerra que, diu, és "una de les pitjors coses" que pot tocar viure a un ésser humà, en què s'imposen la crueltat, la imposició, la manca d'arguments i la destrucció.
El president ha destacat els joves com un "exemple per al conjunt de la ciutadania de Catalunya" pel seu esperit de resistència, de lluita i de no rendir-se per defensar allò en el que es creu.
Així, els ha traslladat el desig d'una bona estada a Catalunya i ha recordat que "per impossible que sembli, en una guerra, en moments en què tot sembla fosc i sembla que no hi hagi futur, també hi ha coses bones".
VACANCES PER LA PAU
Illa i Duch han rebut aquest dimarts a la Generalitat 255 nens i joves ucraïnesos d'entre 12 i 18 anys que són a Catalunya gràcies al projecte Vacances per la Pau que impulsen la monja Sor Lucía Caram i el Convent de Santa Clara, i que estan sent allotjats a Lloret de Mar (Barcelona), en el tercer any de la iniciativa, que ja ha acollit 9 grups.
Tots ells han patit la pèrdua de pares o familiars; tenen els pares al front de guerra, ferits o desapareguts, i més enllà de la recepció a la Generalitat, també els reben l'Ajuntament de Barcelona i la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Aquests dies participaran en un programa d'activitats turístiques i de socialització que els permetrà anar a la Costa Brava (Girona), visitar la Sagrada Família de Barcelona i el Museu del FC Barcelona, a més de passar un dia a PortAventura World, entre altres activitats.