Illa, sobre ampliar l'Aeroport: "Condició sine qua non" per recuperar el lideratge

Defensa desbloquejar projectes clau davant "una certa indecisió" del passat

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona que ha aprovat el Govern, després d'acordar-ho amb el Govern central i Aena, és una "condició sine qua non" per a la prosperitat de Catalunya, per a la seva connexió i per aconseguir, amb la màxima ambició, recuperar el lideratge a Espanya i a Europa, textualment.

"Prenem la decisió de tenir una Catalunya connectada, que amb la màxima ambició vol recuperar el seu lideratge a Espanya i a Europa. Una decisió que demostra que és compatible ampliar i modernitzar l'aeroport i fer-ho amb les màximes exigències ambientals", ha dit aquest dimarts al Palau de la Generalitat en una compareixença després de reunir-se amb la Comissió tècnica per a l'ampliació de l'aeroport.

Ha afegit que aquest projecte d'ampliació demostra la voluntat del Govern de desbloquejar projectes i infraestructures de primer nivell que havien quedat ajornats, sovint per indecisió, segons ell: "No podem perdre més temps i cal passar a l'acció per propiciar la millor solució possible".

"UNA DE LES DECISIONS MÉS IMPORTANTS"

Illa ha considerat que, amb aquesta decisió, es desbloqueja "una de les decisions més importants per a la competitivitat de Catalunya per a les pròximes dècades", i veu compatible ampliar i modernitzar l'aeroport i fer-ho amb les màximes exigències ambientals.

"Compleix els requisits que ens vam autoimposar: respon a l'estratègia per millorar la competitivitat de Catalunya en primer lloc, compleix en segon lloc amb el màxim rigor les mesures i compensacions mediambientals i en tercer lloc potencia els aeroports de Girona i Reus", ha exposat.

El projecte, ha assegurat, és realista i serà de referència internacional per a la integració amb respecte de grans infraestructures al seu entorn, i ha afirmat que ara disposen dels recursos inversors i del calendari d'actuacions: "Ha arribat el moment que la Catalunya líder del segle XXI tingui un aeroport líder del segle XXI".

"CATALUNYA EN MARXA"

Segons Illa, es compleix així un dels compromisos que va assumir quan va arribar a la presidència de la Generalitat de "posar Catalunya en marxa", i ha sostingut que s'havien de desbloquejar projectes i infraestructures clau, en una referència implícita a la negativa a anteriors propostes d'ampliació.

"En alguna ocasió m'han sentit dir que aquest Govern està per governar. Escoltant a tothom, però governant, és a dir, prenent decisions. Això és el que crec que espera la ciutadania, que prenguem decisions i que les prenguem basades en l'interès general i en el bé comú. I així ho fem ara amb l'aeroport", ha expressat.

Illa ha agraït la predisposició del Ministeri de Transports i d'Aena per arribar a l'acord, i ha agraït les aportacions tècniques que han fet arribar al Govern: "Hem descartat totes les alternatives que, per voluntarisme tècnic o legal, eren subòptimes o directament inviables, tot i que reconeixem la bona fe d'aquestes aportacions".

"AL LÍMIT DE LA SEVA CAPACITAT"

El president ha justificat l'ampliació perquè la infraestructura "s'aproxima veloçment al límit de la seva capacitat", i ho ha exemplificat amb les dades del 2024: més de 55 milions de passatgers i més de 181.000 tones de càrrega de mercaderies.

Ha afirmat que si es desitja una Catalunya pròspera, líder, connectada al món i cosmopolita, cal la inversió per tenir un aeroport intercontinental, que també pot representar "un salt endavant" en el turisme de qualitat que assumeixi Catalunya.

"Jo vull que els nostres investigadors, els nostres creadors, els nostres estudiants, els emprenedors, els fills i nets puguin viatjar directament sense passar per Madrid, Londres o Frankfurt", ha afirmat.

"APOSTA ESTRATÈGICA PER A EUROPA"

Finalment, Illa ha emmarcat el projecte en la implicació de Catalunya amb el reforç d'Europa, una Europa que ha considerat que "no pot comptar només amb els actuals hubs intercontinentals de Londres, París, Frankfurt, Amsterdam i Madrid".

Ha defensat que s'ha de mirar cap al sud d'Europa i el Mediterrani per raons geopolítiques i econòmiques perquè, si no, ciutats i països com Istanbul (Turquia), Qatar o Emirats Àrabs Units recolliran les connexions amb l'Orient que Europa podria recollir: "És aquí on emergeix l'oportunitat per a Catalunya".

En aquest sentit, ha definit el projecte com una aposta estratègica per a Europa perquè és "dels aeroports del sud d'Europa el que compta amb més possibilitats" perquè compta amb una economia local potent i amb aspiracions de continuar creixent i ben connectada amb la seva regió d'influència.