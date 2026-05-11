Illa allarga la mà al sector educatiu i Niubó crida a "reconduir la situació" amb els sindicats

Dijous hi ha prevista una reunió amb els sindicats convocants de la vaga
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat la mà estesa del Govern per desplegar l'acord educatiu, i la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha remarcat el compromís de reunir-se aquest dijous amb els sindicats convocants de la vaga per compartir vies per "reconduir la situació" actual.
Ho han dit aquest dilluns en l'acte de signatura de l'acord de col·laboració amb les entitats municipalistes per reformar i millorar els centres educatius públics, amb la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, i el president de la FMC, David Bote.
Illa ha expressat la "mà estesa" del Govern per implementar l'acord assolit amb CCOO Educació i la UGT que garanteix 2.000 milions d'euros en l'àmbit educatiu, amb millores salarials, blindatge de les ràtios educatives, increment de la inversió en el personal d'escola inclusiva i personal d'administració i serveis, i la millora de l'accés a la formació contínua.
"Mà estesa sempre per implementar l'acord conjuntament, per valorar què hem de fer per continuar millorant l'educació i posar l'educació en els nivells d'excel·lència que necessita Catalunya", remarca.
NIUBÓ
Niubó, per la seva banda, assegura que aquest govern ha fet "un esforç sense precedents" per donar resposta a les reivindicacions dels professors i del personal d'atenció educativa.
Recorda que el complement salarial específic estava congelat des de feia 20 anys i que, amb l'acord signat amb CCOO Educació i la UGT, s'ha pogut incrementar en un 30%, de manera que afirma que el salari dels professors en els pròxims 4 anys augmentarà fins als 3.000 euros anuals.
També diu que aquest acord suposa impulsar millores estructurals per un valor de 2.000 milions d'euros amb "un horitzó molt clar": menys alumnes per aula i més professionals de suport per reforçar l'atenció i la salut dels alumnes.
Finalment ha insistit en la reunió de dijous amb els sindicats per "treballar sobre unes bases sòlides per a una millora educativa sostinguda en els pròxims anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves".