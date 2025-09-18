Illa alerta del perill de reculada en la igualtat de gènere per l'"onada reaccionària"

Diu que els governs de "forces extremistes" ataquen els drets de les dones
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertat del perill de reculada en la igualtat de gènere per l'"onada reaccionària" que ha afirmat que s'està donant a Europa i altres països.
Ho ha dit aquest dijous en l'obertura del Fòrum Beijing+30 juntament amb l'ex-secretària d'estat d'Afers Exteriors Cristina Gallach i el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, en la qual també ha participt la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
Illa ha assenyalat que "quan les forces extremistes condicionen els governs, té conseqüències directes contra les dones", ja que afecta els seus drets, oportunitats i qualitat de vida.
"No podem mirar cap a una altra banda", ha dit el president de la Generalitat, que ha expressat que governs progressistes com el seu intenten desplegar polítiques efectives per assegurar i millorar aquests drets.
Ha recordat que Catalunya ocupa el quart lloc de l'índex d'igualtat de gènere a Europa, tot i que "cal fer més", per la qual cosa ha explicat que el Govern s'ha compromès a integrar la perspectiva de gènere en totes les seves polítiques.
Illa ha assenyalat que la intel·ligència artificial (IA) és un dels reptes existents perquè sigui un camp d'igualtat i no ajudi a fer créixer la bretxa de gènere.
GALLACH I SANTACREU
Gallach ha recordat que aquest any se celebren els 30 anys de la 4a Conferència Mundial sobre la Dona, que es va fer a Pequín (Xina), i ha explicat que la trobada d'aquest dijous té l'objectiu de destacar la preocupació, la responsabilitat i la unitat del feminisme.
Ha lamentat que, en 30 anys, cap país ha aconseguit la "plena igualtat" i ha mostrat alarma per les dificultats d'avançar i el qüestionament dels drets assolits.
Santacreu ha apuntat que la Conferència de Pequín "va marcar un abans i un després" i ha celebrat els avenços que s'han assolit.
No obstant això, ha assenyalat que els nous reptes "exigeixen més determinació, ambició i acció col·lectiva" per fer front als qui posen en dubte, en les seves paraules, consensos àmpliament compartits.