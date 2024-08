Illa i Albiach signaran el seu acord d'investidura aquest dissabte per la tarda

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, signaran aquest dissabte per la tarda el seu acord per a la investidura del líder socialista com a president de la Generalitat.

Ho faran a les 17 a la Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Cornellà de Llobregat (Barcelona), han informat els dos partits.

Els Comuns van aprovar dimecres el seu acord amb el PSC (amb un suport del 98,4% de membres del Consell Nacional que van participar en la votació), mentre que ERC en va aprovar el seu divendres.