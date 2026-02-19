Illa i Albiach (Comuns) signen l'acord de pressupostos després del pacte sobre les compres especulatives

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
També han pactat en qüestions com Rodalies, les beques menjador i la salut menstrual i reproductiva, entre d'altres
BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han signat aquest dijous a mig matí l'acord per a l'aprovació dels pressupostos catalans, després del pacte assolit per limitar les compres especulatives d'habitatge.
Han rubricat l'entesa amb la signatura formal del pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat després de la reunió que han mantingut tots dos, juntament amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid.
Es confirma així el 'sí' dels Comuns als nous comptes públics que aprovarà el Govern, en espera que comencin les converses formals amb l'altre soci d'investidura, ERC, amb la creació del consorci d'inversions com a principal element de negociació.
La líder dels Comuns ofereix una roda de premsa al Palau de la Generalitat per valorar els detalls de l'acord, que tenen com a principal element la limitació de les compres especulatives d'habitatge, condició sine qua non del seu partit, i sobre la qual han arribat a un acord.
En un acte a primera hora del matí, Illa ha valorat que aquests pressupostos són necessaris per al Govern, però "sobretot" per a Catalunya.
COMPRES ESPECULATIVES
La limitació de les compres especulatives, segons han acordat en un annex del pacte per als pressupostos, es farà mitjançant una modificació de la llei d'urbanisme que pretenen tramitar per lectura única, amb l'objectiu que es pugui aplicar "abans de l'estiu".
La norma habilitarà els ajuntaments catalans a elaborar plans especials d'urbanisme que limitin la compra d'habitatge a persones físiques amb l'únic objectiu de residir-hi, amb excepcions, i s'aplicarà en zones de mercat tensionat, amb la intenció que els consistoris ho apliquin abans de les eleccions municipals del 2027.
Una de les excepcions és que els petits propietaris podran adquirir fins a 4 habitatges al seu municipi de residència habitual (la proposició de llei dels Comuns contemplava que no en podien adquirir més d'un), sempre que els lloguin segons l'índex de preus topat, o per a la residència de familiars fins a segon grau (pares, fills, germans, avis i nets).
En canvi, els grans propietaris no podrien adquirir pisos, tan sols podrien comprar edificis sencers, amb l'obligació que el lloguer d'aquests pisos sigui residencial i amb el preu topat.
Hi haurà mecanismes perquè, en tot cas, es compri l'edifici sencer de cop (sota aquestes condicions de lloguer topat) i evitar que es compri pis a pis fins a quedar-se finalment amb tot l'edifici sencer.
SEGONES RESIDÈNCIES
Sí que es podrien adquirir segons habitatges en un altre municipi que no sigui el de residència habitual (tant per a petits com grans propietaris), tot i que no es podran posar en lloguer.
Les administracions públiques i fundacions que treballin amb habitatge social, a més d'entitats del tercer sector, estaran exemptes d'aquestes limitacions de compra quan destinin l'habitatge a lloguer protegit, social o assequible.
Amb aquesta modificació, Catalunya esdevindrà "la primera comunitat autònoma" que comptarà amb aquesta eina per prohibir les compres especulatives a grans tenidors i fons voltor, una mesura que també s'aplica en altres països com Singapur, Dinamarca, Àustria, el Canadà, Suïssa o els Països Baixos.
MÉS ACORDS
Més enllà d'aquest acord, en habitatge també han pactat augmentar en uns 100.000 euros anuals els ajuts al lloguer a Catalunya fins al 2027, per augmentar les llars beneficiades en prop de 50.000 cada any.
També han pactat sobre Rodalies, en què el Govern, a través de l'empresa mixta de Rodalies, es compromet a assumir el traspàs de les línies R1, R2 Sud, R3, R4 Nord i R16, a més del compromís que la Generalitat faci obres a la xarxa mitjançant encomanes de gestió.
Finalment, han acordat augmentar els recursos per a la xarxa de busos interurbans, un xec de 25 euros anuals per a joves per a productes mensuals i un altre per a anticonceptius, a més de 100.000 noves beques menjador els pròxims 2 anys.