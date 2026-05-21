Illa i Albiach signaran aquest dijous l'acord de Pressupostos a la Generalitat

Després del pacte amb ERC i els Comuns, el Govern preveu aprovar el projecte aquest divendres en un Consell Executiu
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, signaran aquest dijous a les 11.30 hores al Palau de la Generalitat l'acord que han aconseguit per a l'aprovació dels Pressupostos pel 2026, després de mantenir una reunió.
Posteriorment a la Generalitat, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, donarà una roda de premsa per donar a conèixer els detalls de l'acord, i també la líder dels Comuns farà el propi des de la seu del seu partit.
A les 17 hores, Illa signarà un acord amb la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a la incorporació de mesures sobre el tercer sector en el projecte de Pressupostos, els detalls dels quals donarà posteriorment la consellera de Drets Socials i Inclusió.
TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA
Després de l'acord amb ERC rubricat el dimarts i el dels Comuns, el Govern ja ha reunit els suports per, aquesta vegada sí, poder portar al Consell Executiu, previsiblement aquest divendres, el projecte pressupostari perquè iniciï la tramitació parlamentària i sigui aprovat.
El Govern i els Comuns ja van aconseguir un acord al febrer, després del qual Illa va aprovar el projecte sense el suport d'ERC, i ho va haver de retirar del Parlament al març al no aconseguir el 'sí' definitiu dels republicans.
Quan el Govern va decidir retirar els comptes, els Comuns van reclamar actualitzar els pactes perquè els nous comptes públics es convertissin en uns "Pressupostos de legislatura".
Des de divendres passat s'han succeït les reunions entre ambdues parts, que han culminat amb un acord que escenificaran aquest dijous Illa i Albiach a la Generalitat, com ja fessin al febrer.
En les últimes hores, els Comuns han situat com a element important que el Govern atengués les reivindicacions salarials dels docents, per a això es van obrir a "recalendaritzar" alguns els seus acords perquè l'Executiu pogués fer front a elles.
DEMANDES
A l'espera de conèixer els detalls de l'acord, els Comuns van traslladar noves demandes a l'Executiu pel seu 'sí', principalment en habitatge, transport i combat de la desigualtat.
En habitatge, han demanat destinar 2.500 milions a habitatge aquesta legislatura, 1.500 milions de recursos propis i 1.000 de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF), a més d'aprovar una proposició de llei per mobilitzar més habitatge protegit (VPO) reconvertint baixos comercials i oficines a habitatges amb protecció permanent.
Ja han acordat amb el Govern crear una Direcció general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que gestioni les multes contra l'incompliment de la llei d'habitatge.
També plantegen que l'augment de la dotació de la llei de barris que al febrer van acordar pel 2026 (passar dels 200 milions anuals que preveia el Govern a 400 milions), es mantingui per 2027 i 2028.
R-AEROPORT I TAXA ZUCMAN
Més enllà de les mesures en habitatge, la R-Aeroport ha estat una altra de les seves condicions: han defensat que ha de replantejar-se el projecte i reconvertir la línia perquè s'estengui cap al Vallès Oriental i Occidental (Barcelona).
Una altra demanda ha estat l'impuls, des del Parlament, per portar al Congrés, d'una proposició de llei per a l'aplicació de la Taxa Zucman, que planteja un impost mínim anual del 2% sobre el patrimoni de les grans fortunes que superin els 100 milions d'euros.
ELS ACORDS DE FEBRER
Aquests acords se sumen als ja assolits per Illa i Albiach al febrer, el principal dels quals és la modificació al Parlament de la llei d'urbanisme per limitar la compra d'habitatge amb finalitats especulatives, que encara no ha començat a tramitar-se.
També van acordar augmentar les ajudes al lloguer, que la Generalitat assumeixi obres en Rodalies mitjançant encomanes de gestió de l'Estat, mantenir les bonificacions al transport públic i millores a la xarxa de busos interurbans, entre altres mesures en educació, salut o transició ecològica.
OXIGEN A la LEGISLATURA
El vistiplau d'ERC i els Comuns permetrà a Illa aprovar els que seran els seus primers Pressupostos, que iniciaran la tramitació parlamentària aquesta setmana, i entraran en vigor, previsiblement, a mitjan juliol, a un mes de l'equador de la legislatura.
El nou projecte de comptes públics reemplaçarà al vigent, aprovat el 2023, i que s'ha hagut de complementar en cada exercici mitjançant suplements de crèdit a les finances de la Generalitat davant de l'augment dels ingressos i l'augment de la previsió de despesa de l'administració catalana.