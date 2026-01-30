Publicat 30/01/2026 19:48

Illa agraeix el treball del personal del Vall d'Hebron: "La nostra sanitat pública és un orgull"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, intervé durant la presentació de la nova empresa Rodalies de Catalunya SME S.A., en el Palau de la Generalitat, a 12 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha agraït al personal sanitari de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el seu treball, on ha romàs ingressat des del 17 de gener fins a rebre l'alta aquest divendres: "La nostra sanitat pública és un orgull".

Així ho ha indicat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press, on ha afegit que ja està a casa, on continuarà amb el tractament amb supervisió mèdica.

Illa, que també ha expressat el seu agraïment a totes les persones que li han traslladat el seu "escalf", ha sortit de l'hospital aquest divendres on romania ingressat per una osteomielitis púbica.

