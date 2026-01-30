Illa agraeix el treball del personal del Vall d'Hebron: "La nostra sanitat pública és un orgull"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha agraït al personal sanitari de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el seu treball, on ha romàs ingressat des del 17 de gener fins a rebre l'alta aquest divendres: "La nostra sanitat pública és un orgull".
Així ho ha indicat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press, on ha afegit que ja està a casa, on continuarà amb el tractament amb supervisió mèdica.
Illa, que també ha expressat el seu agraïment a totes les persones que li han traslladat el seu "escalf", ha sortit de l'hospital aquest divendres on romania ingressat per una osteomielitis púbica.