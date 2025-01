Illa agraeix el retorn d'empreses a Catalunya i ho atribueix al "factor país"

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït aquest divendres el retorn de la seu social d'empreses a Catalunya després del procés durant una conferència a l'Escola Industrial de Barcelona en què ha presentat el pla econòmic del Govern per a la legislatura, i ho ha atribuït al "factor país".

"Al món que ve, el factor territori, el factor país, serà cada vegada més rellevant per a les empreses. Empreses grans i petites, obertes, amb presència al món, però clarament vinculades a un país i territori. Amb l'ànima, si m'ho deixen dir així. Potser hi hagi una mica d'això, segur que sí, en el retorn d'algunes empreses a Catalunya. Que no demano, ni he demanat, cadascú té el seu àmbit de decisió, però que agraeixo sincerament", ha dit.

Per aquest motiu ha demanat utilitzar les energies i els recursos per engegar el dinamisme de la societat catalana per esdevenir "la regió més pròspera d'Espanya i una de les més pròsperes d'Europa, amb humilitat, però amb determinació", i amb obertura cap a la resta d'Espanya, Europa i el món, però amb arrelament a Catalunya.