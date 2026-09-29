Illa agraeix la responsabilitat davant el temporal i demana prudència perquè es dirigeix a Girona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït aquest dimarts la prudència i la responsabilitat de la ciutadania davant el temporal de pluja que ha afectat fins ara diverses parts de Catalunya i ha demanat prudència perquè ara es dirigeix cap a les comarques de Girona.
"Sortosament, malgrat la intensitat de les pluges, no hem de lamentar cap dany personal greu", ha destacat a l'inici del seu discurs en el debat de política general del Parlament.
Segons Illa, fins a les 13.30 hores, 57 persones han estat ateses pel servei d'emergències mèdiques, 9 de les quals han estat traslladades a centres hospitalaris (6 en estat menys greu i 3 lleus), i també hi ha hagut afectacions en infraestructures, en la circulació i talls elèctrics.