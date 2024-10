Illa agraeix el "llegat" de l'expresident Aragonès després de rebre'l al Palau de la Generalitat

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Salvador Illa, ha agraït aquest dimarts el llegat del seu antecessor al càrrec, Pere Aragonès, després de rebre'l al Palau de la Generalitat: "Gràcies pel teu llegat i la teva feina al servei de Catalunya", ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Des que Illa va ser elegit president també s'ha reunit amb Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Quim Torra en una ronda de contactes que ha mantingut amb els expresidents.

Amb l'expresident Carles Puigdemont, actual president de Junts, no s'ha reunit argumentant que la prioritat era reunir-se amb aquells "que no tenen activitat política en l'actualitat", segons ha expressat recentment la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que no descarta que la trobada es produeixi.