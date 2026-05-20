Illa agraeix a ERC el seu "sentit de país" per donar suport als comptes i Jové l'avisa que no es relaxi

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït a ERC el seu "sentit de país" per l'acord assolit per aprovar els pressupostos del 2026, i el president dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, l'ha avisat que no s'ha de relaxar i donar per fet que tindrà estabilitat el que resta de legislatura.
"Quan, malgrat tenir projectes polítics molt diferents, som capaços d'arribar a un acord en matèria pressupostària com el d'ahir, jo ho haig d'agrair i dir que això es diu sentit de país", ha dit Illa en la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres.
El president ha dit ser conscient que "no és un punt d'arribada de res, sinó un punt de partida" i que els republicans seran exigents perquè compleixin el que han acordat, i li ha transmès el seu compromís que posaran totes les energies i esforços per fer-ho.
ILLA "NO TINDRÀ EXCUSES"
"President, no es relaxi. No pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen", ha advertit Jové, que ha retret a Illa que hagués d'acordar els nous comptes públics al maig després de retirar-los al març per no assolir un pacte amb ERC.
També li ha dit que, amb els recursos extra que suposa comptar amb els pressupostos, "no tindrà excuses per donar resposta a les demandes i necessitats de la ciutadania", i s'ha referit directament a les protestes del sector educatiu.
"Tindran els recursos? Sí. Ara els toca saber-los gestionar. Fins ara no n'han sabut. I comencin, si us plau, sense excuses ni dilació, amb els mestres, professors i metges. Negociïn. ERC serà garantia i vetllarà perquè tinguin l'encaix en la tramitació pressupostària", ha sostingut.
Finalment, li ha recordat que hi ha compromisos pendents de l'acord d'investidura en la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat: "Pressionin on calgui i no acceptin submissions", ha reclamat.
HAN ESBORRAT LES SEVES "LÍNIES VERMELLES"
Junts també s'ha referit a la qüestió pressupostària, i la seva líder al Parlament, Mònica Sales, ha criticat ERC per les renúncies que detecten en l'acord.
"De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes", i ha assegurat que no serviran per solucionar els problemes dels catalans.
"Ha aconseguit (Illa) esborrar les seves línies vermelles: ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res. El van investir per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital", ha ironitzat.
També ha criticat que l'acord es fes públic després de les eleccions a la Junta d'Andalusia, la qual cosa no llegeix com una casualitat, sinó com una cosa reveladora "per no molestar el PSOE".