Illa agraeix la contribució dels més de 100.000 extremenys que van emigrar a Catalunya

LA ZARZA (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar les gràcies aquest dimecres als més de 100.000 extremenys que van emigrar a Catalunya durant els anys 60 i 70 i que "són tots igual d'importants d'haver construït la Catalunya que avui tenim".
"Donar les gràcies a tants extremenys i extremenyes que en el seu moment, no per voluntat, van haver d'emigrar a Catalunya i que avui ja són catalans d'origen extremeny", que Illa ha xifrat en més de 100.000 i als quals ha afirmat que "Catalunya us deu molt".
Es tracta de "gent treballadora, gent esforçada, a la qual ningú no li ha regalat res i que va venir a guanyar-se una vida, a desenvolupar el seu projecte vital a Catalunya", ha destacat Illa, qui ha volgut "reconèixer que la Catalunya d'avui s'ha fet amb aquests més de 100.000 extremenys i extremenyes, avui ja catalans d'origen extremeny", ha dit.
Illa s'ha pronunciat d'aquesta manera en un acte d'homenatge que s'ha celebrat al costat del Monumento al Emigrante de la localitat de La Zarza, dins la visita institucional que el president ha iniciat aquest dimecres a Extremadura amb motiu de la celebració de la Diada.
Ha volgut traslladar la Diada, que habitualment se celebra a Madrid, a Extremadura "per ensenyar aquesta Catalunya oberta, inclusiva, perquè la gent conegui Catalunya", a més de "compartir aquest orgull que sentim de ser catalans amb tots els ciutadans d'Extremadura".
També ha destacat el "viatge al revés" que es va produir amb "catalans, molts d'ells vinculats a la indústria del suro, uns 15.000 que van venir aquí a Extremadura a desenvolupar el seu projecte vital i que també han contribuït a generar aquests llaços tan estrets que hi ha entre Catalunya i Extremadura", ha ressaltat.
En aquest sentit, ha volgut reflexionar "sobre les migracions, que són consubstancials a la humanitat", després de recordar que "Extremadura, Espanya, també Catalunya, és país de migracions", després d'admetre que "emigrar no és un plat de bon gust, es fa moltes vegades, la majoria, per necessitat".
No obstant això, ara "la truita s'ha girat i hi ha gent que ve al nostre país", i ha instat a pensar "com ens van rebre a nosaltres quan emigràvem, com volíem ser rebuts" i "com necessitàvem un temps per integrar-nos".
Segons ha destacat, quan un emigra "realment hi ha un esforç d'integració al territori, a la ciutat, al barri, que t'acull", i ha defensat que "les identitats no són excloents", sinó que és "un conjunt de capes, com una ceba, que es van superposant una a una altra", i "enriqueix".
Per això, Illa ha instat a no creure's "aquests discursos excloents, vostè és d'un lloc o és d'un altre lloc", ja que segons ha reafirmat, "és important Extremadura, és important Catalunya, és important Espanya i és molt important Europa".
En aquest sentit, ha afirmat que per continuar mantenint el model europeu de vida actual, amb el seu estat de benestar i règims democràtics, "és important subratllar allò que ens uneix".
"Europa és plural, Extremadura és plural, Catalunya és plural, Espanya és plural", ha afirmat Illa, que ha conclòs apostant per mantenir "aquests vincles que es van generar en els anys 60 i 70, amb aquesta gran quantitat d'extremenys que van venir a Catalunya i amb aquests catalans que han vingut a Extremadura".