Illa agraeix el consens pel Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat

Batlle (Cocarmi) assegura que és un dia històric i un punt d'inflexió

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït a totes les formacions polítiques i a les entitats del sector el consens pel Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, que ha signat aquest dilluns amb la presidenta del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), Mercè Batlle.

Durant l'acte de signatura, Illa ha assegurat que Catalunya fa un "pas important" en el benestar moral i ha reconegut a l'expresident de la Generalitat Quim Torra l'impuls inicial del Pacte, i a l'expresident Pere Aragonès la feina feta per continuar-lo.

Ha recordat que a Catalunya viuen prop de 700.000 persones amb discapacitat amb els mateixos drets que la resta de ciutadans i, per tant, respecte als quals el Govern i la societat tenen les mateixes obligacions.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, també ha destacat el "gran consens social" que ha despertat el pacte, i ha reafirmat el seu compromís amb la població catalana que pateix alguna discapacitat.

Ha defensat un canvi en la mirada sobre la discapacitat, reconeixent-la com un "actiu" de la societat i no pas com una carència o una vulnerabilitat, i ha assegurat que el talent de les persones amb discapacitat és central i fonamental.

PUNT D'INFLEXIÓ

Per la seva banda, Batlle ha assegurat que la signatura marca un moment històric i un punt d'inflexió en la lluita per una societat "més inclusiva, més accessible i més justa" per a tothom, però ha recordat que la fita no és una meta en si mateix, sinó l'inici d'un camí compartit.

Ha assegurat que s'ha de dotar el Pacte de contingut i eines per convertir-lo en una instrument útil, viu i operatiu, passant del compromís a l'acció perquè "les paraules són importants, però el que transforma la vida de les persones són els fets".

Ha demanat polítiques públiques que garanteixin l'accessibilitat universal en tots els àmbits: una educació inclusiva "real", un habitatge accessible, assequible i amb suports i oportunitats laborals efectives i de qualitat.

A més a més, ha reivindicat recursos suficients, indicadors "clars" i mecanismes de seguiment per avaluar l'impacte i redirigir les accions del Pacte quan calgui, perquè sigui capaç de créixer i adaptar-se als canvis socials.