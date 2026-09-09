Illa agraeix el "compromís i dedicació" de Trapero després de la seva dimissió

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït aquest dimecres el "compromís i dedicació" de Josep Lluís Trapero, després de la seva renúncia com a director general dels Mossos d'Esquadra, i del comissari Miquel Esquius, que es jubila.
"Vull agrair la feina, el compromís i la dedicació de Josep Lluís Trapero i Miquel Esquius, que avui deixen les seves responsabilitats. Gràcies per haver estat al servei de Catalunya perquè avui tenim un país més segur i una ciutadania més protegida", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Ha afegit que el nou director general de la Policia, Ferran López, i la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, afronten a partir d'ara un gran repte: "Molts encerts en aquesta nova etapa i, sobretot, bon servei al país".