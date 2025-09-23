Illa agraeix als Bombers la seva tasca a Catalunya i la resta d'Espanya en els incendis de l'estiu

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, han rebut aquest dimarts al Palau de la Generalitat una representació de l'equip de Bombers de la Generalitat que va ajudar en les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Jarilla, a Extremadura.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Illa ha assegurat que el cos de bombers ha tingut un paper clau aquest estiu a Catalunya, però també a zones afectades pels greus incendis de la resta d'Espanya: "Avui els he agraït personalment la gran tasca que han fet i que sempre fan. Són un gran exemple de servidores i servidors públics".
A la trobada també hi han assistit la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Tamara García, i l'inspector en cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, i la delegació ha pogut compartir amb el president les seves vivències durant la col·laboració a Jarilla, on van treballar per frenar el cap de l'incendi i estabilitzar el flanc dret.