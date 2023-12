Illa afirma la voluntat del PSC d'"ajudar en el que pugui" i demana col·laborar entre administracions

Retreu al Govern haver centrat energies en qüestions "que han fet molt soroll" els últims 10 anys



GIRONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que el seu partit està "disposat a ajudar en el que pugui" i ha demanat treballar amb la col·laboració entre administracions i amb empreses i ciutadania.

"Nosaltres no entorpirem, no furgarem en la ferida, intentarem ajudar en el que puguem", ha assegurat en unes declaracions després de visitar l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Castell-Platja d'Aro (Girona).

Ha apostat per treballar amb celeritat i amb "proporcionalitat, és a dir, fent allò que calgui fer, per dur que sigui de vegades, però sense sobreactuaciones ni deixar de fer coses per por de prendre certes decisions o a enfrontar-se a la realitat".

Amb aquesta "voluntat d'ajuda" assistiran a la reunió a la qual els ha convocat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després dels resultats de Catalunya en l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022.

En aquesta trobada aportaran el posicionament i les propostes del PSC en matèria educativa, que segons ha indicat passen per actuar sense precipitar-se; escoltar els professors i les direccions dels centres i detectar "on les coses es fan bé per prendre nota i estendre-les".

Ha assenyalat que el PSC és crític amb el ritme d'execució d'algunes inversions, retraient que en els últims deu anys el Govern "ha centrat les energies de les institucions en altres matèries o qüestions que han fet molt soroll".

Preguntat per la proposta de connectar el sistema Ter-Llobregat amb el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ha considerat que el proveïment de l'àrea metropolitana de Barcelona es resoldria amb "les inversions necessàries en matèria de regeneració de l'aigua, i això donaria una capacitat d'autosuficiència per fer-ho".