Illa afirma que treballen per fer les coses "ben fetes" en el desallotjament de Badalona

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el Govern treballa per fer les coses "ben fetes" en el desallotjament produït aquest dimecres a l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona).
Ho ha dit en la sessió de control al Parlament, després que la líder dels Comuns a la cambra, Jéssica Albiach, hagi criticat que no s'ofereix cap alternativa habitacional als desallotjats: "És una vergonya i una vulneració dels drets humans".
Illa ha respost a Albiach que el desallotjament no l'ha instat el Govern, sinó l'Ajuntament de Badalona, i ha assegurat que la Generalitat "acompanya en valors per fer les coses ben fetes i està ajudant a atendre tothom qui s'ha d'atendre".