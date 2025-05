Illa afirma que treballarà amb Montero quan presideixi Andalusia per ser "motor econòmic" d'Espanya

Assegura que a Catalunya es convida "tothom" a les festes, en referència a Ayuso

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest divendres que si la vicepresidenta del Govern d'Espanya i líder del PSOE-A, María Jesús Montero, aconsegueix la presidència de la Junta d'Andalusia, treballaran conjuntament per ser "motor econòmic" d'Espanya.

"Quan ho sigui, junts, María Jesús com a presidenta d'Andalusia, i jo com a president de Catalunya, treballarem perquè Espanya funcioni amb aquests dos motors econòmics que són Andalusia i Catalunya", ha dit durant una visita a la caseta del PSC a la Fira d'Abril de Catalunya, a Barcelona, junt amb Montero i al ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Jordi Hereu.

Ha assegurat que "els dos motors que fan que Espanya funcioni" són Andalusia i Catalunya, i ha confiat que Montero torni a engegar, en les seves paraules, aquest motor econòmic.

PLURALITAT D'ESPANYA I CATALUNYA

Illa ha defensat els vincles entre Catalunya i Andalusia, ha afirmat que "Catalunya és el que és" gràcies al treball d'andalusos que van venir a guanyar-se la vida a Catalunya i que això ha generat vincles afectius molt importants, en les seves paraules.

Segons ell, és un exemple de la pluralitat i diversitat d'Espanya i de Catalunya, i que al seu judici representa el Govern de Pedro Sánchez, amb un model de prosperitat: "Protegint la gent, ajudant amb un increment de sous augmentant l'Ingrés Mínim Vital i la revaloració de les pensions".

Ha defensat el projecte socialdemòcrata com més necessari que mai davant de "l'ona reaccionària i autoritària", i ha aprofitat per demanar-li a Montero que li convidi com a presidenta d'Andalusia a la Fira d'Abril de Sevilla.

DOS DE MAIG

El president també ha felicitat als madrilenys per la celebració del Dos de Maig, i ha fet una referència vetllada a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegurant que a Catalunya "es convida tothom" a les festes.

"Aquí convidem tothom, i tothom sigui del govern que sigui és benvingut. Perquè són festes de tots", ha asseverat, en referència a l'absència dels membres del Govern als actes organitzats per la Comunitat de Madrid.