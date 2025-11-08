Illa afirma que té "un horitzó optimista respecte als pressupostos"

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que té "un horitzó optimista respecte als pressupostos" i que s'està treballant en el model de finançament singular.
Així ho ha dit en una entrevista concedida al 'Diari de Tarragona' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual també ha defensat una major inversió per a Tarragona perquè, diu, "era un deute que tenia Catalunya".
En aquesta línia ha defensat projectes duts a terme a Tarragona com el tramvia, el Fòrum de la Justícia, el Museu d'Art Modern, l'Estació del Camp i el Consorci Tarraco, del que ha dit que cal "assegurar la viabilitat" a futur, i ha destacat que, al seu semblar, existeix la complicitat institucional necessària.
Preguntat pel projecte per instal·lar el complex Hard Rock a Salou (Tarragona) ha explicat que ha defensat el projecte i que no ha canviat d'opinió amb l'estratègia de "consolidar la riquesa del turisme en el Camp de Tarragona".
"A més, aquest va ser un projecte dissenyat en una altra època i hem hagut d'actualitzar les seves condicions, el cas de la fiscalitat és molt clar i aquesta demora ens permet adequar-ho i millorar-ho", ha afegit, i ha afirmat que creu que es veurà una evolució en el projecte en els propers mesos, encara que no de forma immediata.
HABITATGE
En referència al pla del Govern per construir 50.000 habitatges abans de l'any 2030, ha explicat que s'està avançant "en la bona direcció", i ha defensat que el Govern ha adquirit habitatge i està obert a totes les mesures possibles per resoldre aquesta problemàtica, textualment.
"Comprenc que ara sembli gairebé impossible però la primera mesura per poder compartir la prosperitat és que les persones, a Catalunya, tinguin accés en condicions a l'habitatge", ha argumentat.
DISCURSOS D'EXTREMA DRETA
Sobre com fer front als discursos de partits d'extrema dreta ha explicat el seu punt de vista: "un bon govern amb bones polítiques. Aquesta és l'única recepta vàlida", ha resolt.
"Jo crec que el secret contra el populisme és dir la veritat. Explicar clarament com estan les coses i fer que les institucions funcionin", ha afegit.