Illa afirma que la situació meteorològica "ha sobrepassat" les prediccions i demana precaució

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la situació meteorològica d'aquest dilluns "ha sobrepassat qualsevol predicció" i ha tornat a demanar màxima precaució davant els avisos per inundacions.
"Estem molt pendents de l'evolució de les pluges torrencials a diverses zones de Catalunya. En la reunió del Cecat hem abordat els greus efectes que estan tenint a les diferents comarques", ha sostingut en una publicació a X recollida per Europa Press.
Illa ha insistit en la importància de seguir totes les indicacions i recomanacions de Protecció Civil i d'evitar desplaçaments innecessaris.
"Confineu-vos a l'interior d'edificis. Eviteu rius, rieres, soterranis i zones baixes. Si us arriba l'aigua, pugeu a les plantes superiors dels edificis", ha apuntat.
Finalment ha assegurat que els serveis d'emergència estan atenent "sense descans" els avisos relacionats amb l'alerta, i ha agraït a la ciutadania la seva col·laboració i als servidors públics la seva feina.