Actualitzat 05/10/2026 15:31

Illa afirma que la situació meteorològica "ha sobrepassat" les prediccions i demana precaució

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la reunió del Cecat
GOVERN

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la situació meteorològica d'aquest dilluns "ha sobrepassat qualsevol predicció" i ha tornat a demanar màxima precaució davant els avisos per inundacions.

"Estem molt pendents de l'evolució de les pluges torrencials a diverses zones de Catalunya. En la reunió del Cecat hem abordat els greus efectes que estan tenint a les diferents comarques", ha sostingut en una publicació a X recollida per Europa Press.

Illa ha insistit en la importància de seguir totes les indicacions i recomanacions de Protecció Civil i d'evitar desplaçaments innecessaris.

"Confineu-vos a l'interior d'edificis. Eviteu rius, rieres, soterranis i zones baixes. Si us arriba l'aigua, pugeu a les plantes superiors dels edificis", ha apuntat.

Finalment ha assegurat que els serveis d'emergència estan atenent "sense descans" els avisos relacionats amb l'alerta, i ha agraït a la ciutadania la seva col·laboració i als servidors públics la seva feina.

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