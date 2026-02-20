Illa afirma que el seu compromís és "total" amb la gestió de l'IRPF i la hisenda catalana

Afirma que contribuirà a "les iniciatives parlamentàries per fer-ho possible"
BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres el seu compromís "total" i el del seu govern per avançar en la gestió de l'IRPF per part de la Generalitat i en el desplegament de la hisenda catalana.
Ho ha dit en una intervenció durant la reunió que, setmanalment, duu a terme el Consell Tècnic del Govern, que encapçala el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i reuneix els secretaris generals dels departaments de l'executiu.
"El meu compromís amb el nou model de finançament també és total. I de manera molt especial vull dir que el meu compromís per avançar cap a la gestió de l'IRPF i la hisenda catalana també és total", ha sostingut el president.
Illa ha relacionat aquest compromís amb el que assegura que té amb tots els acords d'investidura i també amb la implementació de la llei d'amnistia, i també amb el que dijous va signar amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, l'acord pel 'sí' de la seva formació als pressupostos, en espera de les negociacions amb ERC.
Ha afegit que disposar de pressupostos en un moment de molt soroll i angoixes és important, i que és la seva aposta com a governant: "Nosaltres: solucions, resoldre problemes per fer avançar el país. I en aquest sentit, els pressupostos són un instrument necessari i havíem de fer el primer pas".
PRINCIPAL EXIGÈNCIA D'ERC
Que hi hagi avenços en la gestió de l'IRPF per part de la Generalitat és una de les principals exigències dels republicans, i en aquest sentit, ha insistit que complirà amb aquests compromisos, i que contribuirà als "acords i les iniciatives parlamentàries per fer-ho possible".
"Fins ara estem complint tots els acords d'investidura i ho continuarem fent. Per nosaltres, els pactes d'investidura són pactes dels quals ens sentim orgullosos. D'altres, en altres llocs, sembla que els volen amagar. Nosaltres creiem que són pactes positius per al país i el meu compromís és donar-los compliment", ha insistit.
Per això, ha sol·licitat als membres del Consell Tècnic --que avaluen setmanalment les iniciatives del Govern abans de ser aprovades pel Consell Executiu-- que estiguin preparats per anar publicant "totes les mesures que permetin implementar" el full de ruta de l'executiu.
"NO DONAR BATZEGADES"
Finalment, ha instat els membres del Consell Tècnic, de la mateixa manera que va fer amb els consellers dimarts un cop reincorporat després de la baixa mèdica, a no perdre la perspectiva i a "no donar batzegades".
"Els fulls de ruta del Govern estan ben traçats, i no cal perdre la perspectiva, tot i que vinguin setmanes intenses i difícils, i no donar batzegades", ha defensat.
En al·lusió implícita als esdeveniments de l'últim mes, ha dit que posen a prova el Govern i Catalunya, han de ser abordats per l'executiu com "un estímul per continuar treballant en la direcció" en què ho estan fent.