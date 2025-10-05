Illa afirma al sector pesquer que el Govern és "un aliat per defensar el futur de la pesca"

Anuncia que es reunirà amb el ministre Planas per tractar la situació del sector
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat la nit d'aquest dissabte, durant la Nit de la Pesca Catalana 2025, que el Govern és "un aliat per defensar el futur de la pesca a Catalunya".
Illa ha participat, juntament amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en el lliurament de premis del sector, explica el Govern en un comunicat.
Illa ha reivindicat la pesca com a sector "robust i essencial", que representa el 3,1% del PIB, al mateix temps que ha advertit que el sector, al seu semblar, afronta enormes reptes derivats de la reducció de dies de pesca, l'augment dels costos i la burocràcia.
Per això, ha reclamat una "Política Pesquera comuna adaptada a la realitat catalana" i ha dit que la solució a això no és menys Europa sinó més i millor Europa, textualment.
Així, ha explicat que les principals demandes del Govern passen per més dies de pesca pel 2025 i revertir les restriccions de cara a 2026 per "eliminar la doble limitació de quilos i dies per a la gamba vermella i suprimir la segmentació de la flota per eslora i tipus de pesca", i ha anunciat que durant aquest mes es reunirà amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, per tractar la situació del sector.
També ha destacat que "protegir el medi ambient no és incompatible amb generar prosperitat" i ha recordat mesures del Govern com la bonificació del 80% de la taxa de ports, els 10,7 milions d'euros assignats per al sector pesquer en dos anys i la creació de l'Oficina de la Pesca a Brussel·les.
GUARDONATS
El guardó de la pesca de la 33 edició de la Nit de la Pesca Catalana ha estat para Joan Ruiz Domènech, per la seva tasca exemplar al servei de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, i per la seva actuació en el rescat d'un company al com va salvar la vida.
També ha estat guardonat Rafel Borràs Garcia, per la seva trajectòria de 39 anys al servei de la Confraria de Pescadors de Llançà.
S'ha reconegut amb una Placa de la pesca al Far Comunicació per la iniciativa exemplar en la sensibilització i el foment de la pesca a Catalunya i al Consell Consultiu del Mediterrani (Mediterranean Advisory Council, MEDAC) per la seva funció de preparar dictàmens sobre la gestió pesquera i els aspectes socioeconòmics relacionats amb la conservació de la pesca en el Mediterrani.