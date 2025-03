Illa afirma que el retorn d'empreses a Catalunya és "en alguna mesura" per la feina del Govern

Diu als directius de la Generalitat que ara "el que toca és executar" durant el que queda de legislatura

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest divendres que el retorn d'empreses a Catalunya després del procés és "almenys en alguna mesura" producte de la feina feta o de l'expectativa generada pel Govern.

Ho ha dit en la inauguració de les II Jornades Directives de la Generalitat 2025, a l'Espai Bital de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en les quals l'executiu compartirà amb directius de la Generalitat el Pla Catalunya Lidera, el pla econòmic d'Illa per "tornar a liderar econòmicament Espanya", i que ha definit com un segell d'ambició la seva acció de govern.

"Hi ha altres notícies positives, i crec que també són, almenys en alguna mesura --es pot discutir en quina mesura, però en alguna mesura-- producte de la feina feta o de l'expectativa generada; com és el retorn d'empreses importants molt arrelades a Catalunya, que han decidit tornar a instal·lar la seva seu aquí",

Ha reivindicat el balanç durant els primers 6 mesos des que va assumir el càrrec de president, i ha detallat que en aquest temps s'han constituït els equips directius de la Generalitat, i s'han marcat objectius a partir dels acords d'investidura i del pla de govern.

"El que toca és executar. Tenim els equips, tenim definit què hem de fer, el que toca ara, el que queda de legislatura, en aquestes set vuitenes parts de legislatura que ens queden, gairebé tres anys i mig, és executar", ha sostingut.

NO ESTAR "DESCRIVINT EL PAISATGE"

Illa ha demanat als directius ambició i fer les coses amb voluntat d'excel·lència i de transformació, amb un enfocament gradualista i actuar sense por al capdavant de les seves responsabilitats, perquè l'objectiu, ha dit, és fer coses i no estar "descrivint el paisatge".

"Som aquí per transformar, no per administrar. El nostre govern és un govern de transformació, de reformes. No de pura administració, de no tocar res, que tot continuï igual. Podria ser un plantejament. En un món que està canviant, no toquem res. No. Al contrari", ha reclamat.

Tot això, ha dit, tenint molt presents els valors humanistes per donar el millor servei a les persones, un enfocament que ha contraposat a la imatge de la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem, fotografiant-se en una macropresó d'El Salvador i amenaçant la població migrant; una "foto indigna", en paraules d'Illa.

CONTEXT INTERNACIONAL

Illa ha situat els seus primers mesos al capdavant de la Generalitat en un context internacional que "està canviant molt ràpidament", i amb un impacte, per ell, imprevisible.

"Vèiem que hi havia canvis de fons, però l'acceleració que hem vist en els últims mesos i l'impacte dels canvis que estem veient en els últims 100 dies, des que ha pres possessió la nova administració als Estats Units, és d'una velocitat, d'una acceleració, d'un impacte, almenys per mi, imprevisible", ha expressat.

Davant d'aquests canvis, ha sostingut que l'únic camí possible és respondre-hi, i que creu majoritari, és més Europa: "Reforçar Europa, enfortir Europa, federalitzar Europa", cosa que veu escrit, publicat, discutit i analitzat en els informes Draghi i Letta.

"Sempre hi ha un pessimisme associat al que passa a Europa. I déu-n'hi-do com ens n'anem sortint i déu-n'hi-do les reaccions que hi ha hagut durant aquests primers 100 dies sobre com s'ha d'enfortir Europa", ha valorat.