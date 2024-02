Illa afirma que el PSC està en "negociacions avançades" amb el Govern per als pressupostos 2024

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que els socialistes estan en "negociacions avançades" amb el Govern per als pressupostos de la Generalitat del 2024, i ha donat per complertes les seves condicions per als comptes del 2023.

En la seva intervenció en la jornada precongressual del PSC 'Ara toca prosperitat' a Sabadell (Barcelona), Illa ha donat per complert el "paquet essencial" de les peticions dels socialistes.

Es tracta de l'acord per a la construcció de la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona); la "posició" del president de la Generalitat, Pere Aragonès, davant del complex turístic del Hard Rock, i la situació de les negociacions sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat.

"Ho fem pensant en el país, en la prosperitat. En què el país no pagui els trossos trencats d'un Govern que ha perdut fa ja bastants mesos el pas", ha reclamat.

Illa ha assegurat que cal apostar en infraestructures i ha destacat que els socialistes volen que l'aeroport de Barcelona-el Prat "continuï estant entre els 6 més importants d'Europa" amb l'ampliació de la pista que, segons ell, permetria més arribades de vols internacionals.