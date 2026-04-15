Illa afirma que no pacta amb qui promou odi i Orriols respon: "Gràcies pels pressupostos"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que ni el Govern ni el PSC pacten amb formacions que promouen l'odi, després de la crisi oberta en el PSC per l'abstenció dels 2 regidors del seu partit al projecte de pressupostos de l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que li ha respost irònicament: "Gràcies pels pressupostos".
En la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres, Illa ha defensat, tant en la interpel·lació d'Orriols com en la del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que ni el Govern ni el PSC "arribaran mai a cap acord amb aquells que defensen discursos d'odi".
Illa ha dit que no pacten amb els qui es posen al costat dels presidents d'Israel, Benjamin Netanyahu; dels Estats Units, Donald Trump i d'Hongria, Viktor Orbán, després que Orriols hagi ironitzat amb la situació a Ripoll.
La líder d'AC li ha donat "les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll", i ha qualificat la situació de jugada mestra sense precedents.
Orriols també ha assegurat que, si no eren els regidors del PSC els que s'abstenien, els d'ERC havien manifestat en el ple la voluntat de fer-ho, i ha interpel·lat als escons republicans: "Ho dic per si vol agafar el mateix camí que el senyor Salvador Illa i també desarticular el grup local d'ERC", i també ha instat a fer-ho a Junts i la CUP.
"SÓN EL MATEIX"
Per la seva banda, Fernández ha retret tant a Illa com a Orriols la situació, els ha titllat d'hipòcrites, cínics i de fer teatre: "Senyor Illa, senyora Orriols, és el mateix. Tots dos són una estafa, l'un i l'altra".
Illa ha acusat el líder popular de retorçar les coses i s'ha mostrat sorprès amb les seves crítiques quan el PP està pactant amb Vox els governs autonòmics a Aragó i Extremadura i per la posició del partit en l'àmbit internacional.
"El meu partit i el meu govern no pacten amb els qui defensen discursos d'odi. Tothom ho sap", ha resolt Illa.
TRUMP, ORBÁN I LLEÓ XIV
En el torn de Vox, el seu líder a Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticat la política migratòria i fiscal dels socialistes, i ha assegurat que Vox governa, els impostos es faran servir per millorar els serveis públics i per a deportacions massives: "No entrarà ni un de més i seran enviats en vaixells i en avions centenars de milers de persones".
Illa ha negat que a Catalunya hi hagi una invasió migratòria i ha defensat que la societat catalana és oberta i acollidora: "Vostè és Trump, que persegueix i assassina migrants pels carrers dels Estats Units. Vostè és Orbán, que per cert ha perdut les eleccions. I jo estic més a prop del papa Lleó XIV i estic més prop de l'humanisme".
GLOBAL PROGRESSIVE MOBILISATION
En referència al context internacional, el president del grup del PSC-Units, Ferran Pedret, ha preguntat a Illa per la situació internacional i pel paper de Catalunya, en referència a la Global Progressive Mobilisation que acollirà Barcelona aquest divendres i dissabte, amb l'assistència de líders mundials progressistes.
Illa ha dit que en el context actual els demòcrates s'han de comprometre a revertir la situació actual: "No tenim por davant els qui ens amenacen" i, en referència a la cimera, ha afirmat que Catalunya hi serà present i tindrà un paper rellevant, i també ha destacat la visita del Papa al juny.