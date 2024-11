Illa afirma que "no li tremolaran les cames" per legislar en habitatge

Diu que en els pressupostos hi haurà "partides contundents" en aquest assumpte

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que "no li tremolaran les cames" per enfrontar-se a qualsevol grup de privilegis a l'hora de legislar en matèria d'habitatge.

Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament a preguntes de les diputades dels Comuns i la CUP, Jéssica Albiach i Laure Vega, respectivament, que li han demanat accions urgents per intervenir el mercat i "no tractar la patronal immobiliària com si fossin empresaris".

Illa ha manifestat empatia amb la gent que es va manifestar dissabte per exigir mesures per facilitar l'accés a l'habitatge, però ha traslladat que la seva obligació, segons ell, és la d'intentar solucionar el problema, per la qual cosa s'ha mostrat disposat a reunir-se "amb tots els grups polítics i representants de la societat civil".

Vega ha demanat a Illa que no els digui que "no fan propostes", perquè les han estat fent més d'un mes, a la qual cosa el president ha replicat que es reuniran amb la CUP i les escoltaran, i que aplicaran aquelles mesures que estiguin convençuts que són correctes.

PRESSUPOSTOS

La líder dels Comuns ha reclamat a Illa que "les bones paraules" es tradueixin en partides pressupostàries i en mesures antiespeculació, i ha alertat que no és el que estan veient en la negociació dels pressupostos amb el Govern.

"La negociació de pressupostos no avança, està encallada perquè vostès no acaben de concretar i perquè no donen resposta a les propostes que els estem fent en totes les matèries, però essencialment en habitatge", ha criticat Albiach.

Illa ha garantit que en els pressupostos, que ha admès que no tindrà fins el primer trimestre de l'any vinent, hi haurà partides contundents en aquest assumpte i que "reflectiran en números la preocupació del Govern i dels grups que hi donin suport".

PP, VOX I AC

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha qualificat de decebedors els primers 100 dies d'Illa al capdavant del Govern, i el president li ha respost que l'economia catalana creix més que cap economia europea i ha defensat la creació del comitè d'experts per a la reforma de l'administració que Fernández havia demanat.

A la pregunta del president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, sobre immigració i la suposada pèrdua de control per part del Govern, Illa ha replicat que Catalunya no té les competències en immigració "encara", tot i que ha afirmat s'alegrarà quan les tingui.

Finalment, després que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, l'hagi acusat de menysprear la llengua catalana, Illa ha argumentat que en el seu viatge a Brussel·les (Bèlgica) va fer servir el català en el Comitè Europeu de les Regions (CDR) i que no busca amb això la felicitació d'Orriols: "Soc molt sincer, no se m'ofengui, no busco la seva felicitació. Espero no generar-li un disgust amb això. Busco fer la meva feina el millor que sé".