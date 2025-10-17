Illa afirma que no deixaran res per fer ni explorar en habitatge: "Hi anem a totes"

Celebra l'acord per gestionar el patrimoni de la Sareb, que "no era senzill" jurídicament
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest divendres que el Govern no deixarà res per fer ni per explorar per garantir el dret a l'habitatge a Catalunya: "Hi anem a totes en habitatge".
Ho ha dit a la Generalitat en signar-se el protocol entre el Govern central i la Generalitat perquè Catalunya gestioni 13.000 habitatges i més de 300 solars que pertanyien a la Sareb, juntament amb la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
"Som ambiciosos en política d'habitatge. No deixarem res per fer ni res per explorar i no ens tremolaran les cames per prendre les decisions que haguem de prendre per corregir aquesta situació", ha sostingut, tot i que ha afirmat que no és un tema que es pugui resoldre en setmanes o mesos.
Ha defensat que la manera de fer-ho depèn de la concertació entre tots els nivells de l'administració, i ha considerat que l'acord d'aquest divendres amb el Ministeri n'és una prova: "El Govern de Catalunya té en aquest sentit, com el Govern d'Espanya, les idees clares".
Per això, veu clau el paper dels ajuntaments en àmbits com la transformació de sòl o la concessió de llicències d'obra amb rapidesa, a més de les polítiques europees, i ha apostat per incidir en aspectes de la normativa de la UE i en la disposició de fons comunitaris per a polítiques d'habitatge: "Estem treballant en aquesta direcció", ha assegurat.
ACORD "MOLT TREBALLAT"
Per Illa, l'acord amb el Ministeri per a la gestió del patrimoni de la Sareb és "un pas endavant significatiu i molt rellevant" que va en la línia de les seves polítiques d'habitatge, i ha valorat que era un acord molt desitjat i molt reclamat per a la societat catalana, però especialment per als alcaldes.
Segons ell, ha estat un acord molt treballat perquè no era senzill a nivell jurídic i administratiu: "És un patrimoni que té el Govern d'Espanya, fruit de la crisi de la gran recessió del 2008, i que ha de preservar la titularitat pública i patrimonial. Té unes especificitats jurídic-administratives que no són senzilles".
Ha apuntat que es posaran aquests nous recursos a disposició de les polítiques del Govern per "corregir la desigualtat que hi ha" en matèria d'habitatge, i ha citat altres iniciatives com el pla per construir 50.000 habitatges de HPO, el pla per mobilitzar solars per construir fins a 210.000 nous pisos, entre altres mesures.
SÍLVIA PANEQUE
Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que Catalunya "ha iniciat una política proactiva" en matèria d'habitatge amb mesures a curt, mitjà i llarg termini.
Ha afirmat que hi ha un disseny estructural de polítiques d'habitatge "per primera vegada" a Catalunya per arribar al 15% de parc d'habitatge públic i permanent, i ha apostat per la col·laboració de tots els actors públics i privats per aconseguir-ho.
Així, ha afirmat que totes les polítiques que està desenvolupant la Generalitat estan enfocades al parc d'habitatge públic i ha apuntat que no es tracta només de construir, sinó també d'impulsar polítiques de cohesió social que permetin tenir un habitatge "digne, sostenible i adequat".