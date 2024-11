Illa afirma que Metsola aborda amb "rigor" la petició per a l'ús del català a l'Eurocambra

BRUSSEL·LES 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, aborda "amb rigor i seriositat" la petició del Govern d'Espanya de reconèixer el català com a llengua d'ús en les seves sessions plenàries, que actualment avalua un grup de treball intern de l'Eurocambra.

En unes declaracions al Parlament Europeu després de reunir-se amb la presidenta, Roberta Metsola, el president català ha destacat que la popular maltesa té una actitud "seriosa i respectuosa" per abordar "en profunditat" la qüestió de l'ús del català. "Surto convençut que s'està fent una anàlisi rigorosa i seriosa", ha apuntat, després d'assenyalar que l'Eurocambra no ho afronta com un mer tràmit "administratiu".

Illa ha assegurat que Metsola n'està "informada" i té ganes de trobar una via per avançar en aquesta qüestió. Actualment l'ús del català, el basc i el gallec al Parlament Europeu s'està analitzant per un Grup de Treball de la Taula sobre Llenguatge dels Ciutadans i Serveis Lingüístics que integren cinc vicepresidents de l'Eurocambra, entre ells dos espanyols: Esteban González Pons (PP) i Javi López (PSC), i que tenen prevista una pròxima reunió al desembre.

En tot cas, ha evitat posar data a quan es podrà parlar en català en el ple del Parlament Europeu, i en les seves declaracions ha reivindicat que ja hi ha institucions comunitàries com el Comitè de les Regions que en permeten l'ús.

Illa està de viatge institucional a Brussel·les amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, amb l'objectiu de "rellançar la relació" de Catalunya amb les institucions europees.

En ple bloqueig de la pròxima Comissió Europea, per les reticències del Partit Popular Europeu sobre la designació de Teresa Ribera com a vicepresidenta comunitària, Illa ha criticat la maniobra en assegurar que obeeix a una intenció "destructiva" dels populars, que pretén anteposar "els interessos de partit als interessos de país i d'Europa".

"A mi ningú no m'ha d'explicar qui és Teresa Ribera. Vaig compartir gabinet amb ella en un any molt dur i hi vaig col·laborar molt estretament en el procés de desescalada", ha assegurat, després de reivindicar la "capacitat de treball", "alçada de mires", "sentit institucional" i "valentia per defensar polítiques pioneres" de la vicepresidenta segona.

ESPERA REUNIR-SE AMB PUIGDEMONT A CATALUNYA

Sobre el retret de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per no reunir-se amb ell a Brussel·les, cosa que atribueix a una suposada "resistència política" d'Illa "a aplicar l'amnistia", el dirigent del PSC ha respost que li agradaria veure's amb ell a Catalunya.

És per això que ha insistit que s'apliqui la llei d'amnistia i ha reiterat al poder judicial que respecti les decisions del legislatiu. "Em reuniré amb ell quan arribi el moment", ha afirmat Illa qui ha dit tenir "el màxim respecte polític" i "consideració personal" per Puigdemont.