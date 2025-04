Illa afirma que l'esperit d'alegria de Sant Jordi "entronca molt" amb el papa Francesc

Illa i Cercas comparteixen que serà "molt difícil" desfer el camí emprès per Francesc

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'esperit de convivència i alegria de Sant Jordi "entronca molt" amb la figura del papa Francesc, i ha reivindicat que el seu llegat ha estat posar els pobres i els vulnerables al centre de l'Església.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una conversa amb l'escriptor Javier Cercas al voltant de la diada de Sant Jordi, en la jornada 'Les veus de Sant Jordi' al Palau de la Generalitat.

Illa ha defensat la figura del papa Francesc, en el context global de canvi, i la seva defensa d'una "Església més horitzontal", i ha assenyalat que és molt difícil desfer el camí traçat pel recentment mort papa Francesc.

Ha sostingut que el document "més contundent" contra la política i l'administració del president dels Estats Units, Donald Trump, és una carta que envia el Papa als bisbes nord-americans.

"Pronostica que el que comença malament acabarà malament. És d'una contundència, amb una autoritat, que no se si és revolucionari o no, però segur que és sorprenent i valent", ha subratllat Illa, que ha insistit que serà molt difícil desfer aquest camí, tot i que considera que el seu successor ho farà amb un matís diferent.

El president de la Generalitat ha recordat que el Pontífex va nomenar gairebé el 80% dels cardenals que hauran d'elegir pròximament un successor, per la qual cosa considera que "poden continuar aquest camí".

SANT JORDI A MADRID

Sobre la diada de Sant Jordi, Illa ha sostingut que és "una de les millors targetes de presentació que té Catalunya", i considera que el fet que se celebri en dia feina contribueix a fer-lo una festa més gran, textualment.

Ha explicat que a causa dels tres dies de dol per la mort del Papa, la Generalitat cancel·larà la xocolatada prevista per Sant Jordi, i també ha defensat la celebració d'aquesta diada a la Delegació del Govern a Madrid: "És una festa única, molt catalana i la volem ensenyar".

Sobre el fet que la missa de Sant Jordi torni a formar part de l'agenda institucional del Govern, Illa ha sostingut que el seu executiu és aconfessional, però considera que no s'han de "negar les arrels cristianes des del respecte a tothom".

"El mateix papa Francesc, en l'última homilia, que no va poder llegir però va deixar escrita per ell, deia que quan no hi ha un respecte a la llibertat religiosa no hi pot haver ni pau ni diàleg", ha subratllat Illa.

FRATERNITAT

També ha reivindicat el sentit de comunitat i la fraternitat davant l'"individualisme galopant" actual, i ha assegurat que li va resultar ofensiu sentir Trump parlar de guanyar diners arran d'un acord entre Rússia i Ucraïna, ja que considera que no es tracta de guanyar diners sinó d'acabar la guerra.

Illa s'ha mostrat preocupat pel llenguatge i les formes que s'estan utilitzant en la política actual, i ha insistit que "el tracte, el fet de ser respectuós, és un exercici obligat" en política.

JAVIER CERCAS

Cercas, que recentment ha publicat el llibre sobre el papa Francesc 'El loco de Dios en el fin del mundo', també ha sostingut que "no serà tan fàcil" que l'Església faci un gir conservador amb l'elecció d'un nou Papa, i ha assegurat que el pontífex no va fer una revolució doctrinal, però sí va impulsar canvis com tornar al catolicisme primitiu.

Preguntat per quin llibre recomanaria a Trump amb motiu de Sant Jordi, Cercas ha respost que és absurda la idea que el president nord-americà llegeixi un llibre: "No ha llegit un llibre en sa vida", ha lamentat.

També ha sostingut que actualment no hi ha un retorn al feixisme sinó una cosa més perillosa, textualment, "perquè es disfressa de democràcia, però l'està destruint", i també ha reclamat als polítics que no facin servir la mentida com a instrument polític.

Ha celebrat que la Generalitat hagi fet un acte com aquest en què el president parla amb un escriptor, tot i que considera que "s'hauria d'haver fet molt abans", i ha reivindicat Sant Jordi com una festa popular i única al món.