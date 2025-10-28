Illa afirma que l'Espanyol és una "expressió de pluralitat" a Catalunya després de 125 anys d'història

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat al RCD Espanyol pels seus 125 anys d'història i ha afirmat que el club és una "expressió de pluralitat del país, de Catalunya, en l'àmbit esportiu", informa el Govern en un comunicat.
El president ha tancat l'acte que s'ha celebrat aquest dimarts en el Paranimf de la Universitat de Barcelona (UB), lloc on es va fundar el club en 1900 gràcies a un grup d'estudiants universitaris liderats per Ángel Rodríguez.
En aquest sentit, Illa ha expressat que el llenguatge del futbol és un "llenguatge universal que permet que tots siguem iguals", i ha afegit que això permet compartir unes mateixes normes i tenir un esperit d'equip i col·lectiu.
D'altra banda, ha fet referència al treball de formació de l'Espanyol en el futbol base per ser un mecanisme de formació, no només de bons jugadors de futbol, sinó també de bons ciutadans, al seu judici.
Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que Barcelona necessita l'empenta, la superació, el sentiment i el compromís dels 'pericos', així com la diversitat que el club aporta a la ciutat: "Gràcies per contribuir a cuidar i a preservar la il·lusió de ser de l'Espanyol, de ser de Barcelona".
AUTORITATS
A més de l'alcalde de la capital catalana i del president de la Generalitat, a l'acte han assistit el conseller d'Esports, Berni Álvarez; la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el president del Parlament, Josep Rull.
També han assistit el nou president del club, Alan Pastura; el de la Fundació RCD Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, així com el regidor d'Esports al consistori de la capital catalana, David Escudé.