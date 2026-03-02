Illa afirma que les afectacions en l'MWC pel conflicte a l'Iran són "molt restringides"

Aposta pel desenvolupament tecnològic però ressalta el paper de les administracions per regular-lo
BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que les afectacions en el Mobile World Congress (MWC) per l'escalada del conflicte a l'Iran són "molt restringides" ja que, malgrat que alguns congressistes i autoritats no han pogut arribar a Barcelona, la majoria ho havien fet dies abans.
Ha assenyalat que "pràcticament" totes les intervencions de diumenge durant el sopar oficial de l'MWC --que se celebra entre aquest dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat-- van girar al voltant de l'Iran i ha demanat desescalar el conflicte i respectar la legislació internacional en els organismes multilaterals, ha dit en una entrevista a La 1 recollida per Europa Press.
"Com també deia el president del Govern central, això no vol dir no estar en contra d'un règim com l'iranià, opressiu, però tampoc no justifica l'ús indiscriminat de la força com estem veient, com a patró de conducta dels Estats Units", ha dit.
Illa ha ressaltat que la fira ha de ser "un punt de trobada" del conflicte a l'Orient Mitjà.
INTERÈS PÚBLIC
El president català ha mostrat el seu suport al desenvolupament de les noves tecnologies però ha ressaltat que han d'estar governades en funció de l'interès públic i de principis ètics, amb una presència "clara" de les institucions públiques a l'hora de fixar-ne la regulació.
"Donem suport explícitament i rotundament a la posició de la Unió Europea, que té la primera directiva que s'ha fet per regular aquestes noves tecnologies i la posició del Govern d'Espanya", ha dit.
Ha assenyalat que l'impacte de cada edició de l'MWC es tradueix en un benefici d'entre 550 i 600 milions d'euros per a la ciutat, un impacte "positiu", i que situa la capital catalana al centre del debat de les noves tecnologies.